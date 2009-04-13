В Тюменской области четверо молодых людей изнасиловали женщину и едва не убили ее сожителя

Заводоуковским межрайонным следственным отделом завершается следствие по уголовному делу в отношении четырёх молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, обвиняемых в ряде тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Подробности сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено следствием, в ночь на 4 декабря 2008 года четверо молодых людей, трое из которых ранее судимы за корыстные преступления, находясь в доме по ул. Первомайской с. Петелино Ялуторовского района и пользуясь отсутствием родителей, употребляли спиртное. Разгорячившись, друзья решили пойти к проживающей неподалёку молодой женщине и надругаться над ней.
Реализуя разработанный ими преступный план, они принялись стучать в окно и в дверь дома. Двое несовершеннолетних в это время стояли за оградой, чтобы предупредить товарищей о возможной опасности. Ничего не подозревавшая хозяйка дома открыла дверь, и подростки сбили женщину с ног, после чего затащили в комнату.
В это время в дом зашёл 42-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за разбой и убийство, неся в руках доску. Испугавшись, один из несовершеннолетних выхватил доску из рук мужчины и ударил его по голове. Молодые люди набросились на упавшего хозяина и принялись избивать его ногами и руками по голове и телу.
После этого злоумышленники взяли две стеклянные бутылки и нанесли одной из них удар по голове мужчины, а другой – по голове женщины. Сломив волю потерпевшей к сопротивлению, молодые люди надругались над ней и скрылись с места происшествия.
Спустя некоторое время пришедшая в себя женщина вызывала «скорую помощь». Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.
Информация о совершённом преступлении поступила в правоохранительные органы. В ходе следственно-оперативных мероприятий, все злодеи были задержаны «по горячим следам». В тот же день суд, рассмотрев мотивированное ходатайство следователя, заключил их под стражу.
Благодаря профессионализму следователя, который грамотно организовал и провёл следственные мероприятия, ему удалось оперативно собрать необходимые доказательства, под давлением которых все задержанные признали свою вину.
В ходе следствия была установлена причастность двух молодых людей к совершённому 28 ноября 2008 года с. Бердюгино Ялуторовского района незаконному проникновению в жилище и угрозе убийством.
Органами предварительного следствия подозреваемым предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.