В Тюменской области четверо молодых людей изнасиловали женщину и едва не убили ее сожителя

В это время в дом зашёл 42-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за разбой и убийство, неся в руках доску. Испугавшись, один из несовершеннолетних выхватил доску из рук мужчины и ударил его по голове. Молодые люди набросились на упавшего хозяина и принялись избивать его ногами и руками по голове и телу.