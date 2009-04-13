В Тобольске пройдет конференция, посвященная классным руководителям

Тема городского форума чрезвычайно актуальна, - комментируют специалисты комитета по образованию администрации Тобольска. Классный руководитель - именно тот педагог, который ближе всех знает нужды, чаяния и проблемы конкретного ученика, его семью и окружение. Именно классный руководитель первым из педагогического состава должен оказать помощь попавшим в трудную ситуацию воспитанникам, разрешить конфликтные вопросы, направить на верный путь.