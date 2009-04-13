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В Тобольске пройдет конференция, посвященная классным руководителям

13 апреля 2009, 16:29
Завтра, 14 апреля, на базе общеобразовательной школы № 18 пройдет научно-практическая конференция «Роль классного руководителя в повышении качества воспитательной работы».

Тема городского форума чрезвычайно актуальна, - комментируют специалисты комитета по образованию администрации Тобольска. Классный руководитель - именно тот педагог, который ближе всех знает нужды, чаяния и проблемы конкретного ученика, его семью и окружение. Именно классный руководитель первым из педагогического состава должен оказать помощь попавшим в трудную ситуацию воспитанникам, разрешить конфликтные вопросы, направить на верный путь.

Участников конференции, а это представители всех образовательных учреждений, ждут интересные доклады специалистов, обмен опытом, знакомство с новыми разработками.

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