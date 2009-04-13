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Тюменцам презентуют бизнес-центры "Нобель" и "Нобель-Парк"

13 апреля 2009, 16:00
Завтра, 14-го апреля, в рамках первой официальной презентации строящегося бизнес-центра «Нобель-Парк», управляющая компания «Нобель» подпишет соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством «Объединение риэлторов Тюмени».
Сюжет
Тюмень

Елена Чуклина, директор УК «Нобель» подчеркивает, что «без помощи операторов рынка недвижимости, то если риэлторского сообщества, при выводе столь серьезного объекта офисной недвижимости, нам не обойтись». Олег Касьянов, президент Объединения риэлторов Тюмени, в свою очередь считает, что «специалистам рынка по плечу и брокеридж офисной недвижимости, ведь эффективность своей работы с объектами первичного рынка жилья мы уже доказали».

В рамках презентации для руководителей агентств недвижимости пройдут бизнес-туры по бизнес-центрам «Нобель» и «Нобель-Парк», а специалисты управляющей компании расскажут о возможностях, преимуществах и концепции данных объектов.

#Новости#Экономика#Тюмень#Ксения
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