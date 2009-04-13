Тюменцам презентуют бизнес-центры "Нобель" и "Нобель-Парк"

Елена Чуклина, директор УК «Нобель» подчеркивает, что «без помощи операторов рынка недвижимости, то если риэлторского сообщества, при выводе столь серьезного объекта офисной недвижимости, нам не обойтись». Олег Касьянов, президент Объединения риэлторов Тюмени, в свою очередь считает, что «специалистам рынка по плечу и брокеридж офисной недвижимости, ведь эффективность своей работы с объектами первичного рынка жилья мы уже доказали».