Тюмень начала подготовку к празднику Победы

В создании праздничной атмосферы примут участие все отраслевые, территориальные органы администрации города Тюмени, предприятия и организации.
Управами административных округов будет осуществлено благоустройство и подготовка города к празднику: уборка мест проведения праздничных мероприятий, побелка бордюров, покраска ограждений, посадка цветов, установка дополнительных скамеек и урн, благоустройство дворовых и придворовых территорий частного сектора.
Управлением по культуре на Цветном бульваре будут размещены 32 макета орденов и медалей Великой Отечественной войны.
Муниципальное учреждение «Комитет по рекламе» разместит 84 поздравительных плаката на рекламных установках, призматронах, путепроводах города.
Управлением по культуре уже проведена ревизия 74 мемориальных и пояснительных досок, расположенных на территории города. Некоторые из них требуют ремонта, который будет осуществлён собственниками и пользователями зданий, на которых установлены доски.