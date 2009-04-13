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Тюмень начала подготовку к празднику Победы

13 апреля 2009, 09:52
Праздничное оформление города планируется завершить до 1 мая. Так было установлено на заседании коллегии по подготовке и проведению празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Тюмень

В создании праздничной атмосферы примут участие все отраслевые, территориальные органы администрации города Тюмени, предприятия и организации.

Управами административных округов будет осуществлено благоустройство и подготовка города к празднику: уборка мест проведения праздничных мероприятий, побелка бордюров, покраска ограждений, посадка цветов, установка дополнительных скамеек и урн, благоустройство дворовых и придворовых территорий частного сектора.

Управлением по культуре на Цветном бульваре будут размещены 32 макета орденов и медалей Великой Отечественной войны.

Муниципальное учреждение «Комитет по рекламе» разместит 84 поздравительных плаката на рекламных установках, призматронах, путепроводах города.

Управлением по культуре уже проведена ревизия 74 мемориальных и пояснительных досок, расположенных на территории города. Некоторые из них требуют ремонта, который будет осуществлён собственниками и пользователями зданий, на которых установлены доски.

#Новости#Праздники#Тюмень#Ксения#Общество
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