Тюмень готовится к субботнику

В каждой управе Тюмени созданы штабы, на заседании которых уточняется объем предстоящих работ. Рассматриваются территории, которые необходимо привести в порядок, количество добровольцев и заявок на инвентарь (перчатки, метлы, мешки для мусора). Кроме того, обсуждается техника и бесплатные талоны на вывоз мусора.
Подробный разговор о предстоящем субботнике пойдет 15 апреля в 19.15 в рубрике «Есть мнение» на канале студии ТРТР. На вопросы Марии Нямцу ответит Елена Бытова, председатель комитета по благоустройству администрации города Тюмени.
Любую информацию, касающуюся подготовки к субботнику, можно получить по телефону единой справочной службы города 45-15-20.