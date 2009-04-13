Тюмень готовится к субботнику

В каждой управе Тюмени созданы штабы, на заседании которых уточняется объем предстоящих работ. Рассматриваются территории, которые необходимо привести в порядок, количество добровольцев и заявок на инвентарь (перчатки, метлы, мешки для мусора). Кроме того, обсуждается техника и бесплатные талоны на вывоз мусора.