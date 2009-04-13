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Тюмень готовится к субботнику

13 апреля 2009, 14:42
В Тюмени началась подготовка общегородскому субботнику, который состоится 25 апреля с 9 до 13 часов.

В каждой управе Тюмени созданы штабы, на заседании которых уточняется объем предстоящих работ. Рассматриваются территории, которые необходимо привести в порядок, количество добровольцев и заявок на инвентарь (перчатки, метлы, мешки для мусора). Кроме того, обсуждается техника и бесплатные талоны на вывоз мусора.

Подробный разговор о предстоящем субботнике пойдет 15 апреля в 19.15 в рубрике «Есть мнение» на канале студии ТРТР. На вопросы Марии Нямцу ответит Елена Бытова, председатель комитета по благоустройству администрации города Тюмени.

Любую информацию, касающуюся подготовки к субботнику, можно получить по телефону единой справочной службы города 45-15-20.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Экология#Ксения#Общество
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