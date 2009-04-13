Три самых дорогих компании России оказались нефтегазовыми

В тройку лидеров в 2008 году вместо "Лукойла" в прошлом году входила госкомпания РЖД, чья капитализация снизилась на 62,5 процента до триллиона рублей. В 2009 году транспортной компании досталось четвертое место в рейтинге "Финанс". "Сургутнефтегаз" поднялся в рейтинге сразу на четыре строчки и занял пятое место. Его капитализация снизилась "всего" на 34,9 процента до 846 миллиардов рублей.