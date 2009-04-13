Три самых дорогих компании России оказались нефтегазовыми

При этом за последний год позиции "Газпрома" и "Роснефти" не изменились - газовый концерн по-прежнему занимает первое место, а нефтяная компания - второе. Зато "Лукойл" за прошедшие 12 месяцев сумел подняться сразу на две строчки до третьего места.
Вследствие глобального финансового кризиса капитализация трех самых дорогих компаний за прошедший год сильно снизилась. Так, "Газпром" подешевел на 67,7 процента до 3,2 триллиона рублей, "Роснефть" - на 44,4 процента до 1,78 триллиона рублей, а "Лукойл" - на 49,5 процента до 1,19 триллиона рублей.
В тройку лидеров в 2008 году вместо "Лукойла" в прошлом году входила госкомпания РЖД, чья капитализация снизилась на 62,5 процента до триллиона рублей. В 2009 году транспортной компании досталось четвертое место в рейтинге "Финанс". "Сургутнефтегаз" поднялся в рейтинге сразу на четыре строчки и занял пятое место. Его капитализация снизилась "всего" на 34,9 процента до 846 миллиардов рублей.
Наиболее подешевевшими компаниями оказались "Русал" и группа компаний "ПИК". Их рыночная стоимость снизилась за год на 97,5 и 94,6 процента соответственно. При этом алюминиевая компания заняла 67 место, а девелоперская - 92-е. Любопытно, что предприятие по производству удобрений "ТольяттиАзот" оказалось единственной компанией в рейтинге "Финанса", которой удалось увеличить свою капитализацию. Стоимость предприятия за 12 месяцев выросла на 136,4 процента до 84,4 миллиарда рублей. "ТольяттиАзоту" досталось 34 место.
155-ой в рейтинге "Финанса" оказалась торговая компания "Эльдорадо". Капитализация торговой сети сократилась на 88 процентов до 10 миллиардов рублей, а в рейтинге она опустилась на 57 строчек.
При составлении рейтинга журнал "Финанс" снизил порог отсечения с миллиарда долларов (23,6 миллиарда рублей) до 10 миллиардов рублей.