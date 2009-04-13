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Мать похищенной во Франции девочки арестована

13 апреля 2009, 17:07
Гражданка РФ Ирина Беленькая, которую ее бывший муж-француз обвинил в похищении их общей дочери, арестована в Венгрии.

Как сообщает в понедельник, 13 апреля, AFP со ссылкой на французскую полицию, женщину, объявленную в розыск по линии Интерпола, задержали вместе с трехлетней дочерью Элизой Андре.

Информацию о задержании Беленькой подтвердили в посольстве России в Будапеште. "Да, это так. В настоящее время наш консул выехал на границу с Украиной, чтобы убедиться, что это действительно они, но скорее всего, это так и есть", - говорит пресс-секретарь посольства Ирина Звонова.

"Интерфакс", в свою очередь, сообщает, что, по данным российского посольства в Венгрии, власти этой страны решили отдать маленькую Элизу ее отцу, гражданину Франции Жану-Мишелю Андре. По словам Звоновой, он уже прилетел в Будапешт. Ожидается, что ребенка передадут отцу уже в понедельник.

По данным посольства, в настоящее время Беленькая находится в камере предварительного заключения, а ее дочка – в Центре защиты детства.

Ирина Беленькая и ее трехлетняя дочь были объявлены в международный розыск 23 марта. Тремя днями ранее девочка, жившая в то время вместе с отцом, была похищена во французском городе Арле: неизвестные избили Жана-Мишеля Андре и увезли ребенка. Француз заявил, что среди похитителей была его бывшая жена и мать Элизы. В результате французская полиции инициировала розыск россиянки Беленькой.

Вскоре после похищения Элизы в СМИ появлялась информация, что ребенка вывезли через Швейцарию в Россию. Однако эта информация не была официально подтверждена.

Напомним, Ирина Беленькая и ее бывший муж не могут поделить дочь со времени своего развода в 2007 году. Французский суд, разводивший супругов, оставил Элизу отцу, однако мать девочки не подчинилась этому решению и увезла дочь в Россию. Там российский суд подтвердил ее права на ребенка.

Тем не менее, в сентябре 2008 года Элизу похитили в Москве – отец сумел вывезти ее во Францию. В России был выдан ордер на его арест.

Элиза Андре имеет двойное гражданство – Франции и России. По российским документам девочку зовут Элиза Андре.

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