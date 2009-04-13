Мать похищенной во Франции девочки арестована

Как сообщает в понедельник, 13 апреля, AFP со ссылкой на французскую полицию, женщину, объявленную в розыск по линии Интерпола, задержали вместе с трехлетней дочерью Элизой Андре.
Информацию о задержании Беленькой подтвердили в посольстве России в Будапеште. "Да, это так. В настоящее время наш консул выехал на границу с Украиной, чтобы убедиться, что это действительно они, но скорее всего, это так и есть", - говорит пресс-секретарь посольства Ирина Звонова.
"Интерфакс", в свою очередь, сообщает, что, по данным российского посольства в Венгрии, власти этой страны решили отдать маленькую Элизу ее отцу, гражданину Франции Жану-Мишелю Андре. По словам Звоновой, он уже прилетел в Будапешт. Ожидается, что ребенка передадут отцу уже в понедельник.
По данным посольства, в настоящее время Беленькая находится в камере предварительного заключения, а ее дочка – в Центре защиты детства.
Ирина Беленькая и ее трехлетняя дочь были объявлены в международный розыск 23 марта. Тремя днями ранее девочка, жившая в то время вместе с отцом, была похищена во французском городе Арле: неизвестные избили Жана-Мишеля Андре и увезли ребенка. Француз заявил, что среди похитителей была его бывшая жена и мать Элизы. В результате французская полиции инициировала розыск россиянки Беленькой.
Вскоре после похищения Элизы в СМИ появлялась информация, что ребенка вывезли через Швейцарию в Россию. Однако эта информация не была официально подтверждена.
Напомним, Ирина Беленькая и ее бывший муж не могут поделить дочь со времени своего развода в 2007 году. Французский суд, разводивший супругов, оставил Элизу отцу, однако мать девочки не подчинилась этому решению и увезла дочь в Россию. Там российский суд подтвердил ее права на ребенка.
Тем не менее, в сентябре 2008 года Элизу похитили в Москве – отец сумел вывезти ее во Францию. В России был выдан ордер на его арест.
Элиза Андре имеет двойное гражданство – Франции и России. По российским документам девочку зовут Элиза Андре.