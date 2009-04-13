Мать похищенной во Франции девочки арестована

Информацию о задержании Беленькой подтвердили в посольстве России в Будапеште. "Да, это так. В настоящее время наш консул выехал на границу с Украиной, чтобы убедиться, что это действительно они, но скорее всего, это так и есть", - говорит пресс-секретарь посольства Ирина Звонова.