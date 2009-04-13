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Более 300 мероприятий к Дню Победы пройдут в Тюмени

13 апреля 2009, 12:48
На заседании коллегии по подготовке и проведению празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов утвердили план мероприятий.
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Тюмень

С 1 по 9 мая у мемориала «Вечный огонь» будет организована работа поста №1.

8 мая традиционно пройдут митинги памяти, возложения цветов и венков на мемориалах «Вечный огонь», «Прощание», на площади «Памяти», а также на мемориалах города, расположенных на окраинах: в микрорайоне «Тура», п. Антипино, п. Утешево, п. Мыс.

Накануне Дня Победы в Тюменском драматическом театре пройдёт торжественный концерт, в программе мероприятия – поздравления ветеранам, минута молчания, а также концертное выступление Уральского государственного академического народного хора.

9 мая состоится традиционная демонстрация с прохождение войск, в которой примут участие организации, учреждения и предприятия города.

Итогом праздника станет праздничный салют. Запуск салюта будет проходить 9 мая в 23.00 на следующих площадках: стадион ФК «Тюмень», микрорайон «Тюменский», зона отдыха в первом Заречном микрорайоне.

Запланирован широкий спектр праздничных мероприятий в учреждениях культуры: вечера встреч в первичных ветеранских организациях и клубах, художественные выставки и конкурсы, концертно-игровые программы, тематические игры и викторины. В библиотеках города пройдут книжные выставки, обзоры периодических изданий, встречи ветеранов с читателями.

Общегородские массовые мероприятия по празднованию Дня Победы планируется провести на следующих площадках:

- Цветной бульвар;

- площадь у кинотеатра «Современник»;

- сквер Комсомольский.

Пройдут спортивные турниры и соревнования, традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, открытая велогонка-критериум памяти Марите Мельникайте, заплыв спортсменов городских клубов закаливания и зимнего плавания по р. Туре.

Всего запланировано более 300 праздничных мероприятий, которые пройдут во всех учреждениях и организациях социальной сферы, а также в микрорайонах города.

#Новости#Праздники#Тюмень#Ветераны#Ксения#Общество
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