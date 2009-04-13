Более 300 мероприятий к Дню Победы пройдут в Тюмени

С 1 по 9 мая у мемориала «Вечный огонь» будет организована работа поста №1.
8 мая традиционно пройдут митинги памяти, возложения цветов и венков на мемориалах «Вечный огонь», «Прощание», на площади «Памяти», а также на мемориалах города, расположенных на окраинах: в микрорайоне «Тура», п. Антипино, п. Утешево, п. Мыс.
Накануне Дня Победы в Тюменском драматическом театре пройдёт торжественный концерт, в программе мероприятия – поздравления ветеранам, минута молчания, а также концертное выступление Уральского государственного академического народного хора.
9 мая состоится традиционная демонстрация с прохождение войск, в которой примут участие организации, учреждения и предприятия города.
Итогом праздника станет праздничный салют. Запуск салюта будет проходить 9 мая в 23.00 на следующих площадках: стадион ФК «Тюмень», микрорайон «Тюменский», зона отдыха в первом Заречном микрорайоне.
Запланирован широкий спектр праздничных мероприятий в учреждениях культуры: вечера встреч в первичных ветеранских организациях и клубах, художественные выставки и конкурсы, концертно-игровые программы, тематические игры и викторины. В библиотеках города пройдут книжные выставки, обзоры периодических изданий, встречи ветеранов с читателями.
Общегородские массовые мероприятия по празднованию Дня Победы планируется провести на следующих площадках:
- Цветной бульвар;
- площадь у кинотеатра «Современник»;
- сквер Комсомольский.
Пройдут спортивные турниры и соревнования, традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, открытая велогонка-критериум памяти Марите Мельникайте, заплыв спортсменов городских клубов закаливания и зимнего плавания по р. Туре.
Всего запланировано более 300 праздничных мероприятий, которые пройдут во всех учреждениях и организациях социальной сферы, а также в микрорайонах города.