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Арбитражный суд поставил точку в деле между УФАС и «ТрансМедиа»

13 апреля 2009, 15:05
Арбитражный суд Тюменской области признал необоснованными претензии регионального управления Федеральной антимонопольной службы к ООО «ТрансМедиа».

По словам Дмитрий Михалевич представлявшего интересы компании «ТрансМедиа» в суде, все решения УФАС относительно «ТрансМедиа» (о штрафе и увеличении размера штрафа) отменены. Компания «ТрансМедиа» перед законом теперь полностью чиста.

Напомним, в марте 2008 г. комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области признала компанию «ТрансМедиа» нарушившим законодательство о рекламе. В соответствии с частью шестой статьи 20 закона «О рекламе», распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств, не допускается. Однако ООО «ТрансМедиа» удалось доказать законность своих действии в суде.

По словам Дмитрия Михалевича, эта статья относится к установкам на крыше автомобиля, громкоговорителям для трансляции рекламных сообщений, создающим аврийноопасные ситуации на дороге. «Если руководствоваться логикой УФАС, то можно штрафовать и авиакомпании, и железные дороги, так как и в самолетах, и в поездах есть звуковоспроизводящие устройства. Очевидно, что такие требования просто абсурдны и являются просто недоработкой законодателей».

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