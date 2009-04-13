Арбитражный суд поставил точку в деле между УФАС и «ТрансМедиа»

По словам Дмитрия Михалевича, эта статья относится к установкам на крыше автомобиля, громкоговорителям для трансляции рекламных сообщений, создающим аврийноопасные ситуации на дороге. «Если руководствоваться логикой УФАС, то можно штрафовать и авиакомпании, и железные дороги, так как и в самолетах, и в поездах есть звуковоспроизводящие устройства. Очевидно, что такие требования просто абсурдны и являются просто недоработкой законодателей».