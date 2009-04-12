Сегодня всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто сегодня занимается космической отраслью.
12 апреля 1961 года гражданин СССР майор Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года 12 апреля стало Днем космонавтики, а с 1968 года этот праздник получил и общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. И сегодня мы видим поразительные успехи космической техники - вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты сели на Луну и Венеру и привезли оттуда образцы грунта. На Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям.