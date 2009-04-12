Сегодня всемирный день авиации и космонавтики

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. И сегодня мы видим поразительные успехи космической техники - вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты сели на Луну и Венеру и привезли оттуда образцы грунта. На Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям.