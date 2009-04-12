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Российская армия отмечает День войск ПВО

12 апреля 2009, 11:45
Сегодня в России отмечается не только День космонавтики, но и День войск противовоздушной обороны. Дата у праздника плавающая - второе воскресенье апреля.

В 1915 году в Царском Селе была сформирована первая в России автомобильная зенитная батарея. Во время Великой Отечественной войны войска ПВО прикрывали от фашистских авиаударов группировки войск и их тылы, охраняли крупные города. После войны структура войск противовоздушной обороны изменилась, их костяк составили радиотехнические, зенитные ракетные войска и истребительная авиация. А в 1998-1999 годах войска ПВО были введены в состав Военно-воздушных сил РФ.

Сейчас на вооружении войск ПВО России имеются истребители-перехватчики МиГ-29, МиГ-31, Су-27, МиГ-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. Зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции, которыми оснащены войска противовоздушной обороны, значительно превосходят зарубежные аналоги.

Напомним, что российские власти приняли решение создании системы воздушно-космической обороны России, материальную основу которой составит единая система зенитного ракетного оружия ПВО-ПРО пятого поколения.

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