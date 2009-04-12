Российская армия отмечает День войск ПВО

В 1915 году в Царском Селе была сформирована первая в России автомобильная зенитная батарея. Во время Великой Отечественной войны войска ПВО прикрывали от фашистских авиаударов группировки войск и их тылы, охраняли крупные города. После войны структура войск противовоздушной обороны изменилась, их костяк составили радиотехнические, зенитные ракетные войска и истребительная авиация. А в 1998-1999 годах войска ПВО были введены в состав Военно-воздушных сил РФ.