Ученые уточнили границу космоса

Тем не менее, единого мнения относительно границы космического пространства нет. Наиболее часто называется значение в 100 километров. На этой высоте атмосфера становится настолько разреженной, что не может обеспечить необходимой для "земных" летательных аппаратов аэродинамической подъемной силы. Со своей стороны, NASA часто оперирует значением 122 километра. На этой высоте шаттлы переходят от маневрирование с участием двигателей к маневрированию с "опорой" на воздушные массы. Согласно третьей точке зрения, космос начинается приблизительно на высоте 21 миллиона километров - там, где практически исчезает гравитационное воздействие Земли.