Тюменцы вступают в краеведческие, поисковые и мемориальные отряды

Об этом рассказал депутат Владимир Столяров на прошедшем накануне заседании Тюменской облдумы. В 2008 году данный показатель составил 57,5% от общей численности молодежи в Тюменской области в возрасте от 7 до 25 лет или 198,2 тысяч человек.
Более 15 тысяч молодых тюменцев вступили в краеведческие, поисковые и мемориальные отряды, посетили классы подготовки к службе в армии, занимались иной деятельностью патриотической направленности.
В 2008 году проведено более тысячи мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризацию и пропаганду семейных ценностей. Участие в мероприятиях приняли более 75,7 тысяч человек. Кроме того, в Тюмени и области активно работают клубы для молодых семей.