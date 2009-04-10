Тюменцы вступают в краеведческие, поисковые и мемориальные отряды

Об этом рассказал депутат Владимир Столяров на прошедшем накануне заседании Тюменской облдумы. В 2008 году данный показатель составил 57,5% от общей численности молодежи в Тюменской области в возрасте от 7 до 25 лет или 198,2 тысяч человек.