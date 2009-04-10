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Тюменцы вступают в краеведческие, поисковые и мемориальные отряды

10 апреля 2009, 12:13
Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности в сфере молодежной политики, является удельный вес молодежи, вовлеченной в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования.

Об этом рассказал депутат Владимир Столяров на прошедшем накануне заседании Тюменской облдумы. В 2008 году данный показатель составил 57,5% от общей численности молодежи в Тюменской области в возрасте от 7 до 25 лет или 198,2 тысяч человек.

Более 15 тысяч молодых тюменцев вступили в краеведческие, поисковые и мемориальные отряды, посетили классы подготовки к службе в армии, занимались иной деятельностью патриотической направленности.

В 2008 году проведено более тысячи мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризацию и пропаганду семейных ценностей. Участие в мероприятиях приняли более 75,7 тысяч человек. Кроме того, в Тюмени и области активно работают клубы для молодых семей.

#Новости#Ксения#Общество
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