Россия способна сбить любую северокорейскую ракету

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главкома ВВС РФ генерал-лейтенант Вадим Волковицкий.
"Силы ПВО РФ на Дальнем Востоке позволяют сбивать ракеты, подобные тем, что запустила Северная Корея. Что касается последнего пуска, мы наблюдали радиолокационно его порядка 15-20 секунд", - уточнил генерал. Он сообщил, что система ПВО прикрывает все наиболее важные объекты, в том числе и от ракет, летящих по баллистической траектории. Все необходимые для этого средства в распоряжении ПВО имеются, заверил Волковицкий.
Северная Корея произвела запуск ракеты "Ынха-2" 5 апреля 2009 года. Пхеньян заявил о том, что ракета успешно вывела на околоземную орбиту спутник связи "Кванменсон-2". Однако специалисты Южной Кореи, США, а затем и России объявили о том, что, вероятнее всего, цель запуска достигнута не была, и ракета со спутником упала в Тихий океан. Ни одной из станций слежения не удалось обнаружить на орбите спутник КНДР.
Несмотря на неоднократные заявления о том, что пуск производится в рамках мирной космической программы, КНДР подозревали в разработке носителя для военного применения, в частности очередной модернизации баллистической ракеты "Тхэпходонг-2".
Южная Корея, Япония и США обвинили КНДР в нарушении резолюции 1718 Совета безопасности ООН. Несмотря на это, по информации южнокорейских СМИ, власти Северной Кореи объявили о намерении продолжить запуск космических спутников "мирного назначения".