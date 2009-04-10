Россия способна сбить любую северокорейскую ракету

Северная Корея произвела запуск ракеты "Ынха-2" 5 апреля 2009 года. Пхеньян заявил о том, что ракета успешно вывела на околоземную орбиту спутник связи "Кванменсон-2". Однако специалисты Южной Кореи, США, а затем и России объявили о том, что, вероятнее всего, цель запуска достигнута не была, и ракета со спутником упала в Тихий океан. Ни одной из станций слежения не удалось обнаружить на орбите спутник КНДР.