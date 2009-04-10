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Россия способна сбить любую северокорейскую ракету

10 апреля 2009, 09:24
Средства ПВО России способны уничтожить любые оперативно-тактические ракеты, в том числе северокорейские, летящие по баллистической траектории в сторону границы РФ.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главкома ВВС РФ генерал-лейтенант Вадим Волковицкий.

"Силы ПВО РФ на Дальнем Востоке позволяют сбивать ракеты, подобные тем, что запустила Северная Корея. Что касается последнего пуска, мы наблюдали радиолокационно его порядка 15-20 секунд", - уточнил генерал. Он сообщил, что система ПВО прикрывает все наиболее важные объекты, в том числе и от ракет, летящих по баллистической траектории. Все необходимые для этого средства в распоряжении ПВО имеются, заверил Волковицкий.

Северная Корея произвела запуск ракеты "Ынха-2" 5 апреля 2009 года. Пхеньян заявил о том, что ракета успешно вывела на околоземную орбиту спутник связи "Кванменсон-2". Однако специалисты Южной Кореи, США, а затем и России объявили о том, что, вероятнее всего, цель запуска достигнута не была, и ракета со спутником упала в Тихий океан. Ни одной из станций слежения не удалось обнаружить на орбите спутник КНДР.

Несмотря на неоднократные заявления о том, что пуск производится в рамках мирной космической программы, КНДР подозревали в разработке носителя для военного применения, в частности очередной модернизации баллистической ракеты "Тхэпходонг-2".

Южная Корея, Япония и США обвинили КНДР в нарушении резолюции 1718 Совета безопасности ООН. Несмотря на это, по информации южнокорейских СМИ, власти Северной Кореи объявили о намерении продолжить запуск космических спутников "мирного назначения".

#Новости#Спутники#Россия#Ксения#Общество
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