Путин: Россия заинтересована в процветании Ирака

Иракский премьер посещает Россию впервые, отмечает BBC.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Ирак процветал, восстанавливался, был сильным, независимым, суверенным, единым государством", - сказал Путин в ходе переговоров в Москве. По словам российского премьера, в России приветствуют усилия нового иракского руководства, "направленные на восстановление мира и согласия в стране". "Ирак - наш давний и очень надежный партнер, у нас хорошая история отношений за предыдущие десятилетия. Мы очень много сделали в совместной работе", - подчеркнул Путин.
Со своей стороны, аль-Малики отметил, что помнит о той помощи, которую Россия оказывала Ираку в предыдущий период. "Наша страна в последние годы пребывала заложницей различных террористических групп, но, благодаря помощи Аллаха и нашей совместной деятельности, нам удалось переломить ситуацию", - сказал аль-Малики.
Как подчеркнул иракский премьер, "мы уверены в той поддержке, которую нам оказывает российское правительство и Путин лично". "Мы помним, что и в то время, когда мы переживали все эти проблемы, вы были вместе с нами", - отметил глава правительства Ирака, обращаясь к Путину.
Напомним, иракская делегация прибыла в российскую столицу накануне. Сообщалось, что в ходе визита глава правительства Ирака встретится с Владимиром Путиным, президентом РФ Дмитрием Медведевым, а также российскими бизнесменами.
Как ожидается, в ходе визита будет заключен контракт на восстановление иракских электростанций. Кроме того, стороны обсудят перспективы закупок российского оружия и подготовки иракских военных.
Также, как сообщает BBC, будет обсуждаться вопрос об условиях возвращения в Ирак ряда крупных российских нефтегазовых компаний.
Москва надеется возобновить контракты, которые оказались под вопросом после падения режима Саддама Хусейна и военной операции США в Ираке. По словам источника "Интерфакса" в Кремле, выйти на иракский рынок углеводородов хотели бы "Лукойл", "Татнефть", "Зарубежнефть" и другие российские компании.
"Речь пойдет о перспективах совместной деятельности в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, прокладке газо- и нефтепроводов, строительстве и модернизации электростанций", - сообщил представитель Кремля.
В 1995 и 1997 годах, когда Ираком управлял Саддам Хусейн, "Лукойл" подписал контракты на разработку крупного месторождения "Западная Курна-2" на юге Ирака. В 2002 году, незадолго до вторжения армий коалиции во главе с США, иракское правительство приняло спорное решение расторгнуть эти контракты, а вскоре после падения режима временная администрация подтвердила, что сделка недействительна.
Накануне приезда в Москву иракской делегации глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что хотел бы участвовать в переговорах с иракским премьером. По словам Алекперова, российская компания постоянно выполняла свои социальные обязательства перед иракским правительством по контракту, в частности обучала иракских специалистов. Кроме того, "Лукойл" хочет участвовать в тендере на разработку иракского месторождения "Западная Курна-1".
Ранее "Газпром нефть" и "Лукойл" уже были допущены к участию в тендерах на разработку месторождений в Ираке. На прошлой неделе в список российских компаний, получивших возможность претендовать на подписание контрактов, вошли "Роснефть" и "Татнефть".