Путин: Россия заинтересована в процветании Ирака

"Мы заинтересованы в том, чтобы Ирак процветал, восстанавливался, был сильным, независимым, суверенным, единым государством", - сказал Путин в ходе переговоров в Москве. По словам российского премьера, в России приветствуют усилия нового иракского руководства, "направленные на восстановление мира и согласия в стране". "Ирак - наш давний и очень надежный партнер, у нас хорошая история отношений за предыдущие десятилетия. Мы очень много сделали в совместной работе", - подчеркнул Путин.