Писатели призвали к отмене ЕГЭ по русскому языку и литературе

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого секретаря союза Геннадия Иванова.
В принятой резолюции писатели предложили вернуть устные и письменные экзамены по русскому языку и литературе. Копии резолюции будут направлены в правительственные органы РФ и в СМИ.
Съезд Союза писателей России проходил 8 и 9 апреля. В нем приняли участие 201 из 204 ожидаемых делегатов. Председателем Союза был переизбран Валерий Ганичев, одним из сопредседателей стал писатель Валентин Распутин.
Союз писателей России был образован в 1991 году при распаде Союза писателей СССР, одновременно с ним был создан Союз российских писателей, декларировавший более демократическое направление.
Единый государственный экзамен представляет собой набор письменных заданий, направленных на проверку знаний учащихся, заканчивающих среднюю школу. Одновременно ЕГЭ является вступительным экзаменом в вузы. Эксперимент по сдаче ЕГЭ был проведен впервые в 2001 году в пяти регионах России. В 2008 году его уже сдавали около миллиона школьников по всей стране. С 2009 года ЕГЭ является обязательным.
Споры вокруг эффективности ЕГЭ ведутся с самого начала внедрения экзамена. В качестве положительных сторон отмечаются его объективность и возможность для абитуриентов поступать в любые вузы страны. Противники ЕГЭ настаивают на невозможности с его помощью оценить способность учеников рассуждать и обобщать знания. Также, по их мнению, ЕГЭ не стимулирует углубленное изучение предмета.