Писатели призвали к отмене ЕГЭ по русскому языку и литературе

Споры вокруг эффективности ЕГЭ ведутся с самого начала внедрения экзамена. В качестве положительных сторон отмечаются его объективность и возможность для абитуриентов поступать в любые вузы страны. Противники ЕГЭ настаивают на невозможности с его помощью оценить способность учеников рассуждать и обобщать знания. Также, по их мнению, ЕГЭ не стимулирует углубленное изучение предмета.