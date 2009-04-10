ГИБДД поддержала идею о продаже красивых номеров на аукционах

Стоит напомнить, что аукционы по продаже престижных номерных знаков устраиваются во многих странах. В начале 2009 года в Великобритании номер "1 0" был реализован за 210 тысяч фунтов, а всего с 1989 года в этой стране на подобных аукционах государственное Агентство лицензирования водителей и автомобилей заработало более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.