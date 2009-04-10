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ГИБДД поддержала идею о продаже красивых номеров на аукционах

10 апреля 2009, 17:09
Начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор Кирьянов заявил, что его ведомство не будет возражать против продажи "красивых" автомобильных номеров через аукционы.

"Мы давно об этом говорили. Если будет ваша (депутатов) инициатива, мы не против", - говорит Кирьянов.

Как сообщает агентство, это заявление Кирьянов сделал, отвечая на вопрос одного из депутатов Госдумы о том, почему в России распространена практика нелегальной продажи номерных знаков с "красивыми" сочетаниями букв и цифр, и почему бы ГИБДД не узаконить эту практику.

Стоит напомнить, что аукционы по продаже престижных номерных знаков устраиваются во многих странах. В начале 2009 года в Великобритании номер "1 0" был реализован за 210 тысяч фунтов, а всего с 1989 года в этой стране на подобных аукционах государственное Агентство лицензирования водителей и автомобилей заработало более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Еще большей популярностью аукционы по продаже номеров пользуются в арабских странах. В 2008 году бизнесмен из ОАЭ заплатил за номер с цифрой "1" около 14,5 миллиона долларов.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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