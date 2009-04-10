ГИБДД поддержала идею о продаже красивых номеров на аукционах

"Мы давно об этом говорили. Если будет ваша (депутатов) инициатива, мы не против", - говорит Кирьянов.
Как сообщает агентство, это заявление Кирьянов сделал, отвечая на вопрос одного из депутатов Госдумы о том, почему в России распространена практика нелегальной продажи номерных знаков с "красивыми" сочетаниями букв и цифр, и почему бы ГИБДД не узаконить эту практику.
Стоит напомнить, что аукционы по продаже престижных номерных знаков устраиваются во многих странах. В начале 2009 года в Великобритании номер "1 0" был реализован за 210 тысяч фунтов, а всего с 1989 года в этой стране на подобных аукционах государственное Агентство лицензирования водителей и автомобилей заработало более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Еще большей популярностью аукционы по продаже номеров пользуются в арабских странах. В 2008 году бизнесмен из ОАЭ заплатил за номер с цифрой "1" около 14,5 миллиона долларов.