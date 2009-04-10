Bluetooth 3.0 появится в апреле

Первая, с низким энергопотреблением, обеспечивает передачу данных на обычной для второй версии Bluetooth скорости в три мегабита в секунду. Другая, высокоскоростная и совместимая со стандартом 802.11, обеспечивает скорости, сравнимые со скоростью сетей Wi-Fi.