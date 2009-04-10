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Bluetooth 3.0 появится в апреле

10 апреля 2009, 19:39
Рабочая группа, разрабатывающая стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth, 21 апреля выпустит спецификацию Bluetooth 3.0, пишет Wi-Fi Net News.

Модули с поддержкой новой спецификации будут сочетать в себе две радиосистемы.

Первая, с низким энергопотреблением, обеспечивает передачу данных на обычной для второй версии Bluetooth скорости в три мегабита в секунду. Другая, высокоскоростная и совместимая со стандартом 802.11, обеспечивает скорости, сравнимые со скоростью сетей Wi-Fi.

Стоит отметить, что Bluetooth 3.0 использует стандарт 802.11 без суффикса, то есть формально не совместим с такими спецификациями Wi-Fi, как 802.11b/g или 802.11n. 802.11 - более общий стандарт.

Использование той или иной радиосистемы зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы будут передаваться по медленному каналу, а большие - по высокоскоростному. После окончания передачи модуль вернется в режим пониженного энергопотребления.

Кроме того, в Bluetooth 3.0 появится возможность под названием "расширенный контроль питания" (Enhanced Power Control), пишет Electronista. Она позволяет избежать разрыва соединения, если устройство положили в сумку или в карман.

Пока неизвестно, можно ли будет модернизировать существующие модули для поддержки Bluetooth 3.0, а также когда на рынке появятся товары, использующие новую спецификацию.

#Новости#Технологии#Таня
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