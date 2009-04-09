В Тюмени нечестного сотрудника ГИБДД ждет суд

Как пояснил приятель, принадлежащий его жене автомобиль «Пежо-206» был повреждён несколькими днями ранее неустановленным лицом. В связи с этим обратиться в страховую компанию виновника мужчина не может, но, тем не менее, желает отремонтировать машину.