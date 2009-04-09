В Тюмени нечестного сотрудника ГИБДД ждет суд

Следственным отделом по Центральному округу Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего сотрудника ГИБДД, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
Как установлено следствием, 13 ноября 2008 года к дежурному инспектору (для выезда на дорожно-транспортные происшествия) полка ДПС ГИБДД УВД по Тюмени за помощью в получении страхового возмещения за повреждённый автомобиль обратился его знакомый.
Как пояснил приятель, принадлежащий его жене автомобиль «Пежо-206» был повреждён несколькими днями ранее неустановленным лицом. В связи с этим обратиться в страховую компанию виновника мужчина не может, но, тем не менее, желает отремонтировать машину.
Решив помочь приятелю, сотрудник милиции в тот же день составил не соответствующий действительности материал, указав в нём, что 13 ноября 2008 года неустановленный водитель допустил столкновение с автомобилем «Пежо-206» около дома по ул. Ленина Тюмени, повредив элементы кузова передней части.
Указанный материал был представлен в государственную страховую компанию «Югория», которая возместила хозяйке машины ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.
Нарушения законы были вскрыты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД по Тюменской области.
Изучив материалы проверки следователь возбудил в отношении милиционера уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В ходе грамотно подготовленного и проведённого допроса, подозреваемый признал свою вину в совершённом преступлении.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
В настоящее время решается вопрос о выделении материалов проверки в отношении супруга хозяйки автомобиля, и направлении его по подследственности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.