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В Тюмени нечестного сотрудника ГИБДД ждет суд

9 апреля 2009, 14:21
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который изготовил подложный административный материал, на основании которого его знакомый получил более 70 тысяч рублей возмещения от страховой компании «Югория»
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Тюмень

Следственным отделом по Центральному округу Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего сотрудника ГИБДД, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как установлено следствием, 13 ноября 2008 года к дежурному инспектору (для выезда на дорожно-транспортные происшествия) полка ДПС ГИБДД УВД по Тюмени за помощью в получении страхового возмещения за повреждённый автомобиль обратился его знакомый.

Как пояснил приятель, принадлежащий его жене автомобиль «Пежо-206» был повреждён несколькими днями ранее неустановленным лицом. В связи с этим обратиться в страховую компанию виновника мужчина не может, но, тем не менее, желает отремонтировать машину.

Решив помочь приятелю, сотрудник милиции в тот же день составил не соответствующий действительности материал, указав в нём, что 13 ноября 2008 года неустановленный водитель допустил столкновение с автомобилем «Пежо-206» около дома по ул. Ленина Тюмени, повредив элементы кузова передней части.

Указанный материал был представлен в государственную страховую компанию «Югория», которая возместила хозяйке машины ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

Нарушения законы были вскрыты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД по Тюменской области.

Изучив материалы проверки следователь возбудил в отношении милиционера уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В ходе грамотно подготовленного и проведённого допроса, подозреваемый признал свою вину в совершённом преступлении.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

В настоящее время решается вопрос о выделении материалов проверки в отношении супруга хозяйки автомобиля, и направлении его по подследственности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

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