В Facebook зарегистрировалось 200 миллионов человек

Об этом сообщил основатель сети Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в официальном блоге Facebook.
По данным Nielsen, в феврале 2009 года американская аудитория Facebook составляла 65,7 миллиона человек. С февраля предыдущего года, когда социальной сетью пользовались 20 миллионов человек, она выросла на 228 процентов.
Быстро растет и всемирная аудитория Facebook, который уже переведен на четыре десятка языков. В середине февраля общая аудитория Facebook оценивалась сотрудниками сети примерно в 175 миллионов пользователей. За месяц она выросла на 25 миллионов человек.
Facebook, созданный в 2004 году, считается одной из крупнейших социальных сетей в мире. Тем не менее, аудитория китайской сети QQ (Qzone), насчитывающей 376 миллионов пользователей, гораздо больше. Правда, QQ популярна только в Китае.