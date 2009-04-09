В детские лагеря Тюменской области уже сложно купить путевку

Цена на путевки растет вместе с ценами на продукты и коммуналку. За один год суточное содержание ребенка увеличилось в среднем на 300 рублей. Опять же в каждом лагере своя арифметика, равно как и услуги, которые входят в стоимость путевки. Где-то это питание и труд персонала, а где-то лечение, массаж, бассейн, сауна и кислородные ванны.