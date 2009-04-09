В детские лагеря Тюменской области уже сложно купить путевку

Рожденным и воспитанным в Советском Союзе желание современных детей отдохнуть летом в лагере может быть и не понятно, но лишь тем, кто в последний раз в лагере маршировал на пионерской линейке.
«Представления о старом лагере с деревяшками - это уже не то. Мы живем в 21 веке, и дети должны жить в 21 веке, и лагеря должны быть 21 века. И по условиям, и по программам, и по работе специалистов», - говорит генеральный директор детского центра «Алые паруса» Александр Мясников.
Добавим - «и по ценам». Среднестатистической тюменской семье загородный лагерь зачастую - не по карману и не только в этом, кризисном году.
Самый дорогой отдых в «Ребячьей республике». Известный и по стране центр является единственным в области лагерем первой категории. 18-дневный отдых здесь обойдется в 31 тысячу рублей.
Лагерь попроще - цена пониже: те же 18 дней отдыха в «Алых парусах» стоят на 5,5 тысяч дешевле. В «Энергетике» 23 тыс. 850 рублей. «Витязь» на три недели приглашает за 25 тысяч. «Юный геолог» на столько же дней - за 18,5 тысяч рублей.
Чем дальше от Тюмени, тем цена ниже. К примеру, в заводоуковской «Дружбе» за три недели придется отдать 15 тыс. 750 рублей, а в сорокинском «Спутнике» уже 12 тысяч.
Для сравнения, в соседнем Кургане трехнедельный отдых в лагере с трехэтажным корпусом и удобствами стоит максимум 15 тыс. рублей, но уровень конечно ниже, чем та же «Ребячка». С другими соседями разрыв поменьше.
Цена на путевки растет вместе с ценами на продукты и коммуналку. За один год суточное содержание ребенка увеличилось в среднем на 300 рублей. Опять же в каждом лагере своя арифметика, равно как и услуги, которые входят в стоимость путевки. Где-то это питание и труд персонала, а где-то лечение, массаж, бассейн, сауна и кислородные ванны.
По уровню доходов Тюменская область действительно опережает большинство соседей по УрФО. Средняя заработная плата в Тюмени сегодня около 25 тыс. рублей. И в департаменте соцразвития считают, что такой доход сегодня позволяет родителям в той части, которую не закроет фонд социального страхования, сделать некую доплату и приобрести путевку своему ребенку.
В этом году руководители крупных предприятий юга области получили письма от Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования.
В этом году стоимость доли путевки соцстраха составляет 312 рублей в сутки в стационарные оздоровительные центры и 690 рублей - в санаторные лагеря. Вспоминаем математику: 312 рублей умножаем на 18 дней, получаем 5616 рублей.
При стоимости путевки 25 тыс. получается, что из собственного кармана родителям за одного ребенка придется выложить почти 20 тысяч рублей.