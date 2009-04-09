Тюменская областная Дума отмечает 15-летие

С тех пор прошло 15 лет. За это время западносибирский парламент провёл без малого двести заседаний, принял более полутора тысяч законов, отработал почти 5 с половиной тысяч дней, сообщает Управление по обеспечению информационной политики Тюменской облдумы.
Празднование такого значительного для региона события разделено на два этапа: 8 апреля - награждение депутатов на приеме у председателя областной Думы, а 9 апреля - торжественное заседание, куда приглашены народные избранники всех созывов.
Что касается первого этапа, то 8 апреля, как и было запланировано, в Большом зале областной Думы состоялся торжественный прием, где государственными наградами различной степени были отмечены 25 депутатов нынешнего, четвертого, созыва.
Областная Дума за пятнадцать лет своей работы смогла заложить фундамент устойчивого социально-экономического развития региона. За это время депутатский корпус проделал большую работу по формированию нормативной базы региона.
- Дума, в которой представлены автономные округа, в последние годы явилась гарантом стабильности социально-политической ситуации в регионе. Законодательный орган региона за прошедшие годы стал местом конструктивных дискуссий. Депутаты способны слышать друг друга, учитывать разные позиции и служить общественным интересам, профессионально разрабатывая и принимая законы, которые нужны жителям области. Поэтому закономерно, что основным направлением работы областного парламента последних лет стала социальная направленность принимаемых законов, - открыл мероприятие председатель областной Думы Сергей Корепанов.
Далее Губернатор Владимир Якушев вручил награды «Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области» председателю комитета областного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Фуату Сайфитдинову руководителю аппарата облдумы Андрею Емельянову. Почетной грамотой Губернатора был отмечен и заместитель председателя комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию Сергей Романов.
Поздравляя народных избранников с 15-летием, Владимир Якушев отметил:
- Тюменская областная Дума имеет богатый опыт решения самых сложных текущих и перспективных задач развития региона. Уверен, что профессионализм, ответственность и опыт, накопленный депутатами, и впредь будут содействовать делу формирования нормативно-правовой базы Тюменской области, укреплению общественно-политической стабильности в регионе.
Затем эстафета награждения перешла членам Совета Федерации от Тюменской области Александру Лотореву и Степану Киричуку. Они вручили Почетные грамоты Совета Федерации заместителю председателя областной Думы Виктору Рейну, председателю комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию Вячеславу Танкееву и наградили памятными медалями «Совет Федерации.15 лет» за многолетний и добросовестный труд депутатов: Юрия Конева, Николая Барышникова, Андрея Артюхова и Владимира Завьялова.
Благодарность от председателя Верхней палаты Федерального Собрания РФ Сергея Миронова получили народные избранники Тамара Белоконь и Владимир Столяров.
Особо был отмечен заместитель председателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Николай Карнаухов. Председатель Счетной палаты региона Дмитрий Огородников вручил ему Почетную грамоту Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации за большой вклад в развитие системы государственного финансового контроля в РФ и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.
Львиная доля награждений выпала председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову. Почетную грамоту регионального парламента из его рук получили депутаты: Дмитрий Горицкий, Алексей Салмин, Юрий Елин, Инна Лосева, Владимир Сысоев и Владимир Чертищев.
Нагрудным знаком областного парламента были отмечены народные избранники Владимир Майер и Леонид Михалко.
Что касается Благодарственных писем, то их спикер регионального парламента вручил депутатам Виктору Буртному и Евгению Харланову. Отдельную благодарность за значительный вклад в развитие и совершенствование областного законодательства получил депутат Николай Токарчук.
Народные избранники четвертого созыва, избранные в парламент от Тюмени, Елена Нечай и Евгений Заболотный были отмечены Почетными грамотами городской Администрации.
В заключение спикер Сергей Корепанов еще раз поздравил коллег-депутатов с 15-летием и поблагодарил их за плодотворную работу.