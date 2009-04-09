Сотрудники МЧС Тюмени отличились в спасательном спорте

По словам главного тренера команды Василия Васильева, чемпионат собрал сильнейших представителей данного вида спорта со всей страны. Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области и ЯНАО Михаил Васенин, Алексей Моржов, Александр Борисов, Максим Ященко, Виталий Игнатьев помогли сборной УРЦ, в итоговом протоколе занять четвертое место.
Всего в соревнованиях участвовали 10 команд – лидером на протяжении последних лет считалась сборная Москвы. На сей раз, москвичи, замкнув тройку, уступили золото команде Департамента Пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России.
Наши ребята, отличились в отдельных дисциплинах: двадцатипятилетний Александр Борисов из Губкинского стал чемпионом на 100 – метровой полосе спасателей. Спортсмен промчался по дистанции за 16, 5 секунд, установив рекорд страны, и перекрыв предыдущий результат на 0, 58 секунды. Главный тренер сборной, подполковник внутренней службы Василий Васильев подчеркивает, что в Рязани собралось 30 мастеров спорта, и показать рекордное время, в условиях жесткой конкуренции было не так просто.
Сегодня сборная региона готовится к зональным соревнованиям по спасательному спорту, которые пройдут в Тюмени с 8 по 11 июня. По итогам июньского турнира, будет сформирована команда Уральского регионального центра, которая выступит в середине июля на Четвертом летнем чемпионате России в Волгограде.
Спасательный спорт зародился в России несколько лет назад - в 2006 году. За короткое время этот вид спорта приобрел тысячи поклонников, прежде всего в среде пожарных и спасателей. Спортсмены демонстрируют прежде всего свою профессиональную подготовку: ловкость, сила и самоотверженность при выполнении соревновательных этапов - результат четкой и оперативной работы сотрудников МЧС в реальных чрезвычайных ситуациях.