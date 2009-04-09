Сотрудники МЧС Тюмени отличились в спасательном спорте

Наши ребята, отличились в отдельных дисциплинах: двадцатипятилетний Александр Борисов из Губкинского стал чемпионом на 100 – метровой полосе спасателей. Спортсмен промчался по дистанции за 16, 5 секунд, установив рекорд страны, и перекрыв предыдущий результат на 0, 58 секунды. Главный тренер сборной, подполковник внутренней службы Василий Васильев подчеркивает, что в Рязани собралось 30 мастеров спорта, и показать рекордное время, в условиях жесткой конкуренции было не так просто.