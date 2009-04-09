Селин Дион решила купить клуб НХЛ

До 17 часов по местному времени 9 апреля (два часа ночи 10 апреля по московскому времени) претенденты должны подать официальные заявки на приобретение клуба.
Речь идет о покупке 80-процентного пакета акций клуба, владельцем которого в настоящее время является известный американский бизнесмен Джордж Джиллетт. В последнее время Джиллетт, который также является совладельцем английского футбольного клуба "Ливерпуль" и американской гоночной команды Richard Petty Motorsports, распродает часть своих активов.
Кроме клуба НХЛ, покупателю доли Джиллетта достанется спортивный комплекс "Белл-центр", в котором, в частности, проходят концерты. В 2008 году серию концертов в "Белл-центре" дала Дион.
Помимо Дион, в число желающих приобрести "Монреаль" вошли основатель Цирка Солнца Ги Лалиберте и крупная сеть кабельного телевидения Quebecor Media. Кроме того, претендентами на покупку клуба являются несколько американских и канадских бизнесменов.
Отметим, в составе "Монреаля" выступают российские хоккеисты Алексей Ковалев и Андрей Марков. Ковалев и Марков являются лучшими бомбардирами своей команды в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2008/09. В январе 2009 года Ковалев был признан самым ценным игроком Матча всех звезд НХЛ.