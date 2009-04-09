Селин Дион решила купить клуб НХЛ

Речь идет о покупке 80-процентного пакета акций клуба, владельцем которого в настоящее время является известный американский бизнесмен Джордж Джиллетт. В последнее время Джиллетт, который также является совладельцем английского футбольного клуба "Ливерпуль" и американской гоночной команды Richard Petty Motorsports, распродает часть своих активов.