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Сборная России по хоккею обыграла австрийцев в контрольном матче

9 апреля 2009, 13:53
В преддверии финального этапа Евротура, который состоится с 16 по 19 апреля в Чехии, сборная России по хоккею провела первый из двух запланированных контрольных матчей против национальной команды Австрии.

Как отмечает пресс-служба ФХР, хозяева льда оказали достойное сопротивление действующим чемпионам мира, и игра закончилась трудовой победой россиян со счетом 3:1.

В четвертом матче за главную команду страны капитан московского "Спартака" Максим Рыбин вновь отметился забитой шайбой. В свою очередь, капитан магнитогорского "Металлурга" Виталий Атюшов отметился в итоговом протоколе голом и результативной передачей, а выводивший россиян на матч в качестве капитана Максим Сушинский поставил победную точку, так же записав на свой счет два балла за результативность.

Единственный гол в ворота российской команды был забит австрийцами в большинстве при счете 0:2.

Повторный матч между сборными Австрии и России состоится в пятницу, 10 апреля.

#Новости#Россия#Спорт#Хоккей#Ксения
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