Сборная России по хоккею обыграла австрийцев в контрольном матче

Как отмечает пресс-служба ФХР, хозяева льда оказали достойное сопротивление действующим чемпионам мира, и игра закончилась трудовой победой россиян со счетом 3:1.
В четвертом матче за главную команду страны капитан московского "Спартака" Максим Рыбин вновь отметился забитой шайбой. В свою очередь, капитан магнитогорского "Металлурга" Виталий Атюшов отметился в итоговом протоколе голом и результативной передачей, а выводивший россиян на матч в качестве капитана Максим Сушинский поставил победную точку, так же записав на свой счет два балла за результативность.
Единственный гол в ворота российской команды был забит австрийцами в большинстве при счете 0:2.
Повторный матч между сборными Австрии и России состоится в пятницу, 10 апреля.