Сборная России по хоккею обыграла австрийцев в контрольном матче

В четвертом матче за главную команду страны капитан московского "Спартака" Максим Рыбин вновь отметился забитой шайбой. В свою очередь, капитан магнитогорского "Металлурга" Виталий Атюшов отметился в итоговом протоколе голом и результативной передачей, а выводивший россиян на матч в качестве капитана Максим Сушинский поставил победную точку, так же записав на свой счет два балла за результативность.