nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Мусора в тюменских лесах станет меньше

9 апреля 2009, 15:09
Началась работа по уборке бытовых и промышленных отходов с территории лесов, расположенных в зоне городского округа.

МУ «ЛесПаркХоз» заключил четыре срочных трудовых договора на период с 15 апреля по 10 октября 2009 года на уборку бытового мусора, валежника, кошение травы на территории городских лесов вдоль автомобильных дорог, сообщает Nashgorod.ru отдел информации управления по экологии города Тюмени.

Работы будут проводиться по следующим участкам: Плехановский бор (вдоль автодороги к СНК «Лесник»), Малый Тараскуль (автодорога на д. Акияры, подъезд к пос. Малый Тараскуль), березовая роща по Тобольскому тракту (вдоль ул. Тобольский тракт, ул. Ветеранов труда).

#Новости#Благоустройство#Природа#Лес#Тюмень#Экология#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25