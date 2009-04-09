Мусора в тюменских лесах станет меньше

МУ «ЛесПаркХоз» заключил четыре срочных трудовых договора на период с 15 апреля по 10 октября 2009 года на уборку бытового мусора, валежника, кошение травы на территории городских лесов вдоль автомобильных дорог, сообщает Nashgorod.ru отдел информации управления по экологии города Тюмени.