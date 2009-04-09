Мусора в тюменских лесах станет меньше

МУ «ЛесПаркХоз» заключил четыре срочных трудовых договора на период с 15 апреля по 10 октября 2009 года на уборку бытового мусора, валежника, кошение травы на территории городских лесов вдоль автомобильных дорог, сообщает Nashgorod.ru отдел информации управления по экологии города Тюмени.
Работы будут проводиться по следующим участкам: Плехановский бор (вдоль автодороги к СНК «Лесник»), Малый Тараскуль (автодорога на д. Акияры, подъезд к пос. Малый Тараскуль), березовая роща по Тобольскому тракту (вдоль ул. Тобольский тракт, ул. Ветеранов труда).