"Евросеть" отговаривает людей пользоваться МТС

Пресс-секретарь "Евросети" Наталья Аристова подтвердила факт рассылки письма в компании, но называет его фальшивкой. Его получили не все сотрудники, оно не подходит под стандарты компании и служба безопасности сейчас выясняет авторство этого письма, сказала Аристова. Она считает, что этот документ "дискредитирует работу с операторами" и противоречит тому, что руководство доносит до продавцов. Однако она признала, что, если для абонента важно оплачивать услуги в конкретной точке "Евросети", продавцы рекомендуют удобного оператора, т. е. конкурентов МТС.