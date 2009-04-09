nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

"Евросеть" отговаривает людей пользоваться МТС

9 апреля 2009, 19:10
Продавцы "Евросети" должны призывать абонентов МТС переходить на "Вымпелком" и "Мегафон", говорится в письме руководства компании. В пресс-секретариате "Евросети" признают, что такое письмо действительно было кем-то разослано, но называют его фальшивкой.

Уже несколько дней оператор мобильной связи МТС не принимает платежи от клиентов через розничные точки "Евросети", обвинив ритейлера в неисполнении условий договора и невыплате долга. "Евросеть" не осталась в долгу.

"На данный момент отношения с оператором МТС достаточно сложные, и это отличный шанс для того, чтобы сделать много подключений "Билайна" и "Мегафона", - говорится в информационном письме сотрудникам компании за подписью директора департамента розничных продаж Московского региона "Евросети" Марины Кучеренко.

Как следует из документа, с 7 апреля из салонов необходимо убрать всю рекламную продукцию МТС, базовая ставка зарплаты за продажу контрактов с МТС не будет начисляться, а пришедшим за sim-картой от МТС покупателям следует продавать контракты других операторов.

Желающим оплатить услуги МТС сотрудники "Евросети" должны объяснить, что оператор лишил их такой возможности, и предложить "приобрести новый номер оператора, в стабильности отношений с которым мы уверены". Но в письме подчеркивается, что ругать качество услуг МТС нельзя.

Кучеренко отказалась от комментариев. А сотрудник "Евросети" на условиях анонимности признался, что получил это письмо. По его словам, со вторника зарплата за продажу контрактов МТС не выплачивается, а по "Мегафону" и "Билайну" в его салоне установлен план продаж, который лучше перевыполнять.

Пресс-секретарь "Евросети" Наталья Аристова подтвердила факт рассылки письма в компании, но называет его фальшивкой. Его получили не все сотрудники, оно не подходит под стандарты компании и служба безопасности сейчас выясняет авторство этого письма, сказала Аристова. Она считает, что этот документ "дискредитирует работу с операторами" и противоречит тому, что руководство доносит до продавцов. Однако она признала, что, если для абонента важно оплачивать услуги в конкретной точке "Евросети", продавцы рекомендуют удобного оператора, т. е. конкурентов МТС.

С МТС сейчас ведутся переговоры о взаимодействии, говорит источник в руководстве "Евросети". Ситуация изучается, решение о дальнейшем партнерстве с "Евросетью" будет принято в ближайшее время, сообщила "Ведомостям" представитель МТС Елена Кохановская.

#Новости#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25