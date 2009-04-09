"Евросеть" отговаривает людей пользоваться МТС

Уже несколько дней оператор мобильной связи МТС не принимает платежи от клиентов через розничные точки "Евросети", обвинив ритейлера в неисполнении условий договора и невыплате долга. "Евросеть" не осталась в долгу.
"На данный момент отношения с оператором МТС достаточно сложные, и это отличный шанс для того, чтобы сделать много подключений "Билайна" и "Мегафона", - говорится в информационном письме сотрудникам компании за подписью директора департамента розничных продаж Московского региона "Евросети" Марины Кучеренко.
Как следует из документа, с 7 апреля из салонов необходимо убрать всю рекламную продукцию МТС, базовая ставка зарплаты за продажу контрактов с МТС не будет начисляться, а пришедшим за sim-картой от МТС покупателям следует продавать контракты других операторов.
Желающим оплатить услуги МТС сотрудники "Евросети" должны объяснить, что оператор лишил их такой возможности, и предложить "приобрести новый номер оператора, в стабильности отношений с которым мы уверены". Но в письме подчеркивается, что ругать качество услуг МТС нельзя.
Кучеренко отказалась от комментариев. А сотрудник "Евросети" на условиях анонимности признался, что получил это письмо. По его словам, со вторника зарплата за продажу контрактов МТС не выплачивается, а по "Мегафону" и "Билайну" в его салоне установлен план продаж, который лучше перевыполнять.
Пресс-секретарь "Евросети" Наталья Аристова подтвердила факт рассылки письма в компании, но называет его фальшивкой. Его получили не все сотрудники, оно не подходит под стандарты компании и служба безопасности сейчас выясняет авторство этого письма, сказала Аристова. Она считает, что этот документ "дискредитирует работу с операторами" и противоречит тому, что руководство доносит до продавцов. Однако она признала, что, если для абонента важно оплачивать услуги в конкретной точке "Евросети", продавцы рекомендуют удобного оператора, т. е. конкурентов МТС.
С МТС сейчас ведутся переговоры о взаимодействии, говорит источник в руководстве "Евросети". Ситуация изучается, решение о дальнейшем партнерстве с "Евросетью" будет принято в ближайшее время, сообщила "Ведомостям" представитель МТС Елена Кохановская.