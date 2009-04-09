Бюджет Тюменской области увеличен на сумму 281 млн. 157 тысяч рублей

Депутаты облдумы приняли поправки в Закон «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в окончательном чтении на прошедшем сегодня заседании.

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