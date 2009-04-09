Бюджет Тюменской области увеличен на сумму 281 млн. 157 тысяч рублей

Напомним, что Законопроект был внесен Губернатором области Владимиром Якушевым в целях увеличения общего объема доходов и расходов областного бюджета на 2009 год. Корректировка показателей областного бюджета связана с увеличением долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Общий объем расходов областного бюджета на 2009 год было предложено утвердить в сумме 88 млрд. 266 млн. 778 тыс. рублей, общий объем доходов - 55 млрд. 350 млн. 965 тыс. рублей.
Добавим, что Законопроектом предусматривается передача указанных средств из регионального фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тюменской области.