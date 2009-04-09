Активисты «Лиги старост» ставят тюменским студентам прививку от паники

«Без паники». Антикризисную акцию под таким названием проведет 10 апреля в 13:00 «Лига старост Тюменской области».
Перечень антикризисных мер будет презентован студентам Института Нефти и Газа (ТГНГУ) на старостате в виде театрализованного представления. Также на мероприятии выступит зам. директора ИНИГ по внеучебной работе Наталья Аксенова. После мероприятия старосты распространят в группах листовки с информацией о новых условиях перевода на бюджетную форму обучения и предоставления кредитов на образование.
Данный способ информирования был рассмотрен и одобрен на прошедшем 16 марта семинаре «Лиги наставников», напоминает тюменское отделении «Молодой гвардии ЕР». Подобные презентации и выдача листовок в течение недели пройдет во всех вузах города.
«Институт гражданского общества в сложившейся кризисной ситуации должен способствовать реализации антикризисных мер. Он должен стать эффективным каналом коммуникации между обществом и властью. Так и «Лига старост» может стать одним из эффективных механизмов информирования студентов в связи со сложившейся экономической ситуацией. Кому как не сверстнику лучше понять проблемы молодёжи и проинформировать их о реальных путях решения», отметила член экспертного совета «Лиги старост» Брагина Ирина.
Отметим, что мероприятие проводится совместно с региональным отделением «Молодой Гвардии», Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области и администрациями вузов Тюмени.