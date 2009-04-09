Активисты «Лиги старост» ставят тюменским студентам прививку от паники

«Институт гражданского общества в сложившейся кризисной ситуации должен способствовать реализации антикризисных мер. Он должен стать эффективным каналом коммуникации между обществом и властью. Так и «Лига старост» может стать одним из эффективных механизмов информирования студентов в связи со сложившейся экономической ситуацией. Кому как не сверстнику лучше понять проблемы молодёжи и проинформировать их о реальных путях решения», отметила член экспертного совета «Лиги старост» Брагина Ирина.