В Тюмени проводят профилактику птичьего гриппа

В связи с напряженной эпидемической и эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птиц, наступлением сезона миграции птиц в 1-м квартале 2009 года, в лечебно-профилактических учреждениях области были проведены обучающие семинары с медицинскими работниками по клинике, диагностике, профилактике гриппа птиц среди людей.