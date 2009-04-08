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В Тюмени проводят профилактику птичьего гриппа

8 апреля 2009, 12:41
В преддверии Всемирного дня здоровья Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с органами здравоохранения Тюменской области проведен ряд мероприятий по профилактике гриппа птиц.

В связи с напряженной эпидемической и эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птиц, наступлением сезона миграции птиц в 1-м квартале 2009 года, в лечебно-профилактических учреждениях области были проведены обучающие семинары с медицинскими работниками по клинике, диагностике, профилактике гриппа птиц среди людей.

В марте в Тюмени проведено тренировочное учение на базе городской поликлиники №7 с введением условного больного гриппом птиц, с привлечением госпитальной базы (областная инфекционная клиническая больница, санаторий «Градостроитель»), станции скорой медицинской помощи, городской дезинфекционной станции.

В апреле Управлением Роспотребнадзора проводятся совместные с Управлением ветеринарии контрольные мероприятия на птицеводческих хозяйствах юга области по проверке работы в режиме «предприятия закрытого типа». Ведется с 2006 года мониторинг заболеваемости сотрудников птицефабрик гриппом в еженедельном режиме.

В предэпидемический сезон 2008 год было привито против гриппа 2027 работающих в птицеводческих хозяйствах и 696 человек-членов мобильных отрядов, которые созданы на территориях на случай возникновения очага падежа птиц, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

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