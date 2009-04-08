Тюменцы могут приобрести зарубежную недвижимость из первых рук

Подобная выставка проводится впервые в Тюмени. Как говорят организаторы, недостаток информации на эту тему всегда существовал в регионах. Если в Москве и Санкт-Петербурге за год проводится 10 и более выставок зарубежной недвижимости в год, и там каждый знает, что это такое, то здесь достаточную информацию об этом потенциальный покупатель может найти разве что в интернете. Компания "Мир без границ-экспо", восполняя именно этот недостаток информации, собрала под одной крышей компании, в основном, застройщиков, которые сами строят объекты на зарубежных землях и сами же их реализуют.