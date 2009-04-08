Тюменцы могут приобрести зарубежную недвижимость из первых рук

Мероприятие собрало под одной крышей представителей разных стран - поэтому вполне претендует на звание международной.
Предложения фирм (всего их на выставке около 40) характеризуются солидным географическим охватом: присутствует турецкая и болгарская недвижимость, предложения от стран, где жилье в цене упало (Великобритания, Испания) и от тех, строительная индустрия которых не ощутила кризиса (Швейцария). Были предложения и из бывшего Союза - от крымских и белорусских застройщиков, и с далеких берегов Латинской Америки - недвижимость в Панаме.
Подобная выставка проводится впервые в Тюмени. Как говорят организаторы, недостаток информации на эту тему всегда существовал в регионах. Если в Москве и Санкт-Петербурге за год проводится 10 и более выставок зарубежной недвижимости в год, и там каждый знает, что это такое, то здесь достаточную информацию об этом потенциальный покупатель может найти разве что в интернете. Компания "Мир без границ-экспо", восполняя именно этот недостаток информации, собрала под одной крышей компании, в основном, застройщиков, которые сами строят объекты на зарубежных землях и сами же их реализуют.
На выставке собраны наиболее популярные среди российских граждан предложения. В основном это объекты на побережье (Средиземного, Черного морей), либо на горнолыжных курортах. Большинство стендов посвящены турецкой и болгарской недвижимости. Стоимость объектов от 30000 евро и выше (есть и для очень состоятельных покупателей). Посетителям рассказывают о порядке получения виз - это важно, если они заинтересованы в покупке жилья для себя. Впрочем, зарубежную недвижимость можно использовать и в качестве инвестиций.
Отметим также, что в рамках выставки проводятся бесплатные профильные семинары, например, семинар по инвестициям в зарубежную недвижимость в Тюмени, предложенный компанией IntermarkSavills.