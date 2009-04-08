Тюменские грузчики воровали технику со склада

Указанные лица работали грузчиками-экспедиторами в ООО «Прогресс-Виза» и имели доступ на склад, где хранилась различная импортная бытовая техника (холодильники, ноутбуки, телевизоры, варочные электрические панели). Злоумышленники решили воспользоваться указанным обстоятельством для ее хищения. Краденую технику они прятали в коробки с мусором и вывозили за пределы предприятия, после чего продавали. В ряде случаев грузчики небольшие по размерам электротовары, например, варочные панели, размещали в холодильниках, стиральных машинах, подлежащих доставке клиентам. Покинув территорию организации, злоумышленники доставали похищенное имущество из тайников и его реализовывали.