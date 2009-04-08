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Тюменские грузчики воровали технику со склада

8 апреля 2009, 15:46
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении грузчиков-экспедиторов, которые занимались хищением бытовой техники
Сюжет
Тюмень

Прокуратурой Ленинского округа Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего Евгения Бейкина, 24-летних Виталия Елфимова и Евгения Власова, 25-летнего Андрея Петрова и 26-летнего Евгения Метелева, обвиняемых в хищениях чужого имущества.

Указанные лица работали грузчиками-экспедиторами в ООО «Прогресс-Виза» и имели доступ на склад, где хранилась различная импортная бытовая техника (холодильники, ноутбуки, телевизоры, варочные электрические панели). Злоумышленники решили воспользоваться указанным обстоятельством для ее хищения. Краденую технику они прятали в коробки с мусором и вывозили за пределы предприятия, после чего продавали. В ряде случаев грузчики небольшие по размерам электротовары, например, варочные панели, размещали в холодильниках, стиральных машинах, подлежащих доставке клиентам. Покинув территорию организации, злоумышленники доставали похищенное имущество из тайников и его реализовывали.

Преступления грузчики совершали как в одиночку, так и в составе преступной группы. При этом Елфимов действовал в связке с Метелевым, а Бейкин – с Власовым.

Всего за период с декабря 2007 года по май 2008 года у ООО «Прогресс-Виза» было похищено имущества на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Кражи бытовой техники общество выявило в ходе инвентаризации.

Виталию Елфимову, Евгению Метелеву, Андрею Петрову и Евгению Власову предъявлено обвинение по ч.1 ст.158 (кража) и п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Евгений Бейкин обвиняется по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ. Все пятеро находятся под подпиской о невыезде.

Петров, Бейкин, Власов и Метелев в ООО «Прогресс-Виза» уже не работают, уточняет прокуратура области.

После утверждения прокуратурой Ленинского округа Тюмени обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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