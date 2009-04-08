Партия «Правое дело» получила официальный статус в Тюменской области

Свидетельство о государственной регистрации было выдано заместителю председателя регионального отделения в Тюменской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» Александру Витальевичу Безделову.
Сотрудники управления Министерства юстиции пожелали партии, успешной работы и развития регионального отделения в Тюменской области. Александр Безделов, поблагодарил сотрудников управления за оперативность работы и профессионализм, проявленных в ходе работы по регистрации тюменского отделения партии.
Комментарий тюменского политолога, преподавателя политических дисциплин ТюмГУ Андрея Васильевича Шуклина: «Регистрация регионального отделения партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - важный шаг в строительстве многопартийности в нашем регионе. Традиционно сложилось, что в Тюменской области правые политические силы были представлены малочисленными и аморфными отделениями, которые не могли навязать реальной борьбы в распределении мандатов на выборах. Теперь же налицо тот факт, что правые представляют реальную силу, и уже сейчас активно проявляют себя на политическом пространстве Тюменской области.