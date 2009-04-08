Генпрокуратура спросила с ФМС за отобранные паспорта россиян

В сообщении Генпрокуратуры подчеркивается, что отдавая паспорт для замены на новый (например, в связи с достижением 20-летия), граждане России не обязаны предоставлять никаких документов, подтверждающих их гражданство, кроме собственно старого паспорта. Вместе с тем, установлено, что многим людям, имеющим российские паспорта, пришлось через суд доказывать ФМС, что в прошлом они получили их законно.