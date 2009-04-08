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Генпрокуратура спросила с ФМС за отобранные паспорта россиян

8 апреля 2009, 13:55
Генеральная прокуратура инициировала серию проверок в подразделениях Федеральной миграционной службы (ФМС) в связи с многочисленными жалобами россиян на то, что у них при замене паспортов отбирают документ и, вместо того, чтобы просто выдать новый, требуют подтверждения российского гражданства.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе проверок выяснилось, что подобные нарушения закона действительно широко распространены. В частности, они были выявлены в Саратовской и Курской областях. Отмечается, что незаконно отобранные паспорта возвращены гражданам, а виновные чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности.

В сообщении Генпрокуратуры подчеркивается, что отдавая паспорт для замены на новый (например, в связи с достижением 20-летия), граждане России не обязаны предоставлять никаких документов, подтверждающих их гражданство, кроме собственно старого паспорта. Вместе с тем, установлено, что многим людям, имеющим российские паспорта, пришлось через суд доказывать ФМС, что в прошлом они получили их законно.

Генпрокуратура отмечает также, что проверку законности получения человеком гражданства можно проводить только тогда, когда есть конкретные основания для подобных сомнений. В остальных же случаях подобные проверки нарушают права граждан и создают почву для взяточничества.

По результатам проверок территориальных подразделений ФМС Генпрокуратура поручила региональным прокуратурам внимательно следить за их работой и в будущем пресекать незаконные изъятия паспортов.

#Новости#Прокуратура#Ксения#Общество
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