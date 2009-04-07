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За состоянием деревьев в Тюмени внимательно следят

7 апреля 2009, 12:00
Управление по экологии администрации города Тюмени в I квартале 2009 года проконтролировало качество выполненных специалистами сектора лесных отношений работ по ремонту и содержанию зелёных насаждений.

По итогам проверки:

- за нарушение работ по текущему содержанию зелёных насаждении – наличие задиров коры, незакрашенных срезов, сломанных сучьев и веток при обрезке деревьев – составлено 4 акта-предписания с предложением устранения нарушений и 2 протокола;

- за захламление территории срезанными ветками и порубочными остатками по окончании работ с представителями подрядных организаций проведена разъяснительная беседа и составлено 3 акта-предписания с предложением устранения нарушений в поставленные сроки.

Проведено совещание с представителями управ административных округов по вопросу недопущения нарушений при проведении работ по текущему ремонту и содержанию зелёных насаждений.

Помимо этого осуществляется еженедельный мониторинг состояния зелёных насаждений на территориях административных округов с целью выявления и предотвращения нарушений Правил благоустройства города Тюмени:

- за размещение на стволах деревьев рекламных конструкций, знаков и указателей составлено 2 протокола и акт-предписание. В связи с отсутствием информации и полномочий доступа к личным данным по некоторым объектам дела направлены в отделения милиции по участкам для расследования по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности;

- за самовольный снос зелёных насаждений составлен 1 протокол.

Специалистами управления по экологии проводится оперативная работа по обращениям жителей города, осуществляются выезды комиссии на место с обязательной фотофиксацией нарушения.

#Новости#Благоустройство#Природа#Тюмень#Озеленение#Экология#Ксения#Общество
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