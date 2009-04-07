За состоянием деревьев в Тюмени внимательно следят

- за размещение на стволах деревьев рекламных конструкций, знаков и указателей составлено 2 протокола и акт-предписание. В связи с отсутствием информации и полномочий доступа к личным данным по некоторым объектам дела направлены в отделения милиции по участкам для расследования по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности;