За состоянием деревьев в Тюмени внимательно следят

По итогам проверки:
- за нарушение работ по текущему содержанию зелёных насаждении – наличие задиров коры, незакрашенных срезов, сломанных сучьев и веток при обрезке деревьев – составлено 4 акта-предписания с предложением устранения нарушений и 2 протокола;
- за захламление территории срезанными ветками и порубочными остатками по окончании работ с представителями подрядных организаций проведена разъяснительная беседа и составлено 3 акта-предписания с предложением устранения нарушений в поставленные сроки.
Проведено совещание с представителями управ административных округов по вопросу недопущения нарушений при проведении работ по текущему ремонту и содержанию зелёных насаждений.
Помимо этого осуществляется еженедельный мониторинг состояния зелёных насаждений на территориях административных округов с целью выявления и предотвращения нарушений Правил благоустройства города Тюмени:
- за размещение на стволах деревьев рекламных конструкций, знаков и указателей составлено 2 протокола и акт-предписание. В связи с отсутствием информации и полномочий доступа к личным данным по некоторым объектам дела направлены в отделения милиции по участкам для расследования по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности;
- за самовольный снос зелёных насаждений составлен 1 протокол.
Специалистами управления по экологии проводится оперативная работа по обращениям жителей города, осуществляются выезды комиссии на место с обязательной фотофиксацией нарушения.