Владимир Якушев: Приоритет – забота о людях

В биатлонном центре Увата в эти дни проходит чемпионат страны и 15 Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Тюменской области. Владимир Якушев дал старт участникам чемпионата России в гонках с общего старта. Первыми стартовали женщины - чемпионкой стала Оксана Неупокоева из Удмуртии, у мужчин победу праздновал Виктор Васильев из Мордовии. По окончании соревнований глава региона пообщался с журналистами и отметил, что «соревнования в Увате — это шанс для молодых и перспективных спортсменов проявить себя накануне олимпийских стартов в Ванкувере». А в завершение олимпийского сезона, не сомневается Владимир Якушев, биатлонисты снова приедут в Уват.