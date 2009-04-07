Владимир Якушев: Приоритет – забота о людях

Подробности сообщает пресс-служба губернатора.
В биатлонном центре Увата в эти дни проходит чемпионат страны и 15 Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Тюменской области. Владимир Якушев дал старт участникам чемпионата России в гонках с общего старта. Первыми стартовали женщины - чемпионкой стала Оксана Неупокоева из Удмуртии, у мужчин победу праздновал Виктор Васильев из Мордовии. По окончании соревнований глава региона пообщался с журналистами и отметил, что «соревнования в Увате — это шанс для молодых и перспективных спортсменов проявить себя накануне олимпийских стартов в Ванкувере». А в завершение олимпийского сезона, не сомневается Владимир Якушев, биатлонисты снова приедут в Уват.
После биатлонной программы губернатор побывал на строящихся объектах и провел заседание антикризисного штаба.
«Бережно относиться к каждому человеку, который обратился по поводу трудоустройства, - такую задачу поставил губернатор перед участниками местного антикризисного штаба. – Необходимо как можно быстрее помочь уволенным найти новую работу, повысить квалификацию или получить новую профессию. Это позволит стабилизировать социальную обстановку в регионе и консолидировать общество вокруг власти, ответственность которой перед обществом в тяжелое время кризиса многократно возрастает».
В ходе заседания глава Уватского района Юрий Свяцкевич и его заместители доложили о положении в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики муниципального образования. В целом участники заседания сошлись во мнении, что ситуацию можно охарактеризовать как напряженную, но контролируемую. Благодаря введению новых Усть-Тегусского и Урненского месторождений увеличилась добыча нефти компанией «ТНК-ВР» - прирост в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 26%.
Не так радужны перспективы лесной отрасли, в связи со снижением спроса возможна даже частичная приостановка основного предприятия в этой сфере «ЛП Туртас», ведь производство деловой древесины уже снизилось к прошлому году более чем на половину.
Несмотря на то, что в связи с кризисом строительная программа в районе сокращена, ее объем составил 328 миллионов рублей, и работа идет активно. Губернатор убедился в этом лично, несколькими часами ранее посетив строящиеся объекты, ввод которых намечен в 2009 году – это физкультурно-оздоровительный комплекс, хоккейный корт, здание милиции общественной безопасности, патриотический центр.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на 1600 человек, будет готов уже к 1 июля. Современный комплекс будет иметь все необходимое для полноценных тренировок, отдыха и проведения профессиональных соревнований: 25-метровый бассейн, зал для мини-футбола, который сможет трансформироваться и в концертный зал, тренажерные залы, залы для бокса, аэробики - все продумано до мелочей в соответствии с запросами спортсменов, предусмотрен даже конференц-зал. Обслуживать ФОК будут более семидесяти специалистов.
Посетив строящийся хоккейный корт, на котором в перспективе появится искусственный лед, Владимир Якушев отметил, что в Увате создаются условия, которые позволят проводить здесь летние тренировочные сборы для юношеских и профессиональных хоккейных команд. Практически «на одном пятачке» располагаются комфортабельный отель, современный спортивный комплекс, в скором времени появится хорошая хоккейная площадка.
Начиная с апреля, более ста человек работают на строительстве здания милиции общественной - его планируют ввести в эксплуатацию ко Дню милиции. Работникам правоохранительных органов готовят прекрасный подарок. Здание соответствует всем ведомственным стандартам, в нем есть необходимое для работы оборудование, свой тир. Нормальные условия будут созданы и для задержанных правонарушителей – предусмотрен изолятор временного содержания.
Как отметил начальник отдела архитектуры и градостроительства Николай Амышев, в каждом строящемся объекте взятая за основу концепция перерабатывается и адаптируется применительно к местным условиям и потребностям.
Открытый не так давно детский сад «Соболек», который также посетил глава области, трудно назвать садом – это настоящий дворец. Под одной крышей уместились начальная школа и детский сад – вместе они готовы принять до 120 ребятишек. На полную мощность этот образовательный комплекс заработает с 1 сентября, а пока в школе учатся 25 детей, 40 малышей ходят в сад.
Активно развивается в Уватском районе индивидуальное жилищное строительство - за первый квартал введено более двух с половиной тысяч квадратных метров жилья. В микрорайоне Мишино, например, область профинансировала инженерную подготовку 263 участков, но уже ощущается их дефицит, поэтому разработана документация на подготовку еще 86 участков в соседнем микрорайоне.
Что ж будем надеяться, что Увату предначертано стать молодым и красивым городом, все необходимое для этого делается и, как отметил губернатор, результат уже налицо.
На заседании антикризисного штаба губернатора в первую очередь интересовало, как складывается ситуация на рынке труда: «Основная задача всех антикризисных мероприятий в области – не допустить хаоса на рынке труда, так как он повлечет за собой целый ряд социальных проблем». Владимир Якушев подчеркнул, что государство не допустит необоснованного сокращения трудовых коллективов, увольнения людей.
Заместитель главы Уватского района по социальным вопросам Виктор Игнатченко рассказал, что в Уватском районе на 1 апреля в качестве безработных зарегистрировано 122 человека - это меньше одного процента, количество безработных с начала года даже снизилось.
Уватский центр занятости предлагает 165 вакансий. Идет работа по организации общественных работ - заключены договоры на 95 рабочих мест, 26 из них уже задействованы. Гораздо медленней идет организация временных рабочих мест на предприятиях, а ведь это, как отметил глава региона, самая эффективная мера по предотвращению массовой безработицы.
Владимир Якушев еще раз заострил внимание собравшихся на этой проблеме – не всегда руководители предприятий владеют полной информацией о программе, поэтому руководству муниципального образования дано поручение провести соответствующие обучающие семинары. Их результатом должно стать четкое представление об этой региональной программе, ведь сегодня, чтобы принять в ней участие и получить субсидии из бюджета, необходимо представить всего три документа – две справки о финансовом состоянии предприятия и план по организации рабочих мест.
Еще одна острая проблема, с которой в скором времени придется столкнуться во всем регионе – это трудоустройство выпускников вузов. В районе сейчас уточняются поименные списки выпускников, губернатор отметил, что центру занятости в этом деле необходимо наладить тесное сотрудничество с главами поселений, которые обладают самой полной и всесторонней информацией.