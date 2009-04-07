В Тюмени осужден сотрудник исправительного учреждения, принесший заключенному бутылку водки

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении бывшего старшего инспектора отдела интендантского и хозяйственного обеспечения лечебного исправительного учреждения №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской области 40-летнего Евгения Савельева, обвиняемого во взяточничестве.
Как установило следствие, 13 января 2009 года Савельев за взятку предложил одному из осужденных исправительного учреждения свои услуги по доставке водки, хотя заключенным запрещено при себе иметь спиртные напитки. Заключенный сначала согласился, но на следующий день передумал и сообщил о неправомерных действиях инспектора в администрацию исправительного учреждения.
Оперативным отделом исправительного учреждения было принято решение о проведении спецмероприятий по изобличению «оборотня в погонах».
21 января во второй половине дня Савельев привез в столовую крупу в мешках и указал заключенному мешок, в котором находилась водка «Пол-ста». Осужденный достал спиртной напиток и положил себе в карман, после чего отдал Савельеву взятку. Мздоимец был задержан на проходной работниками оперативного отдела. При досмотре у него изъяли переданную заключенным денежную купюру.
Суд признал Евгения Савельева виновным по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 1 год 6 месяцев.
Савельев уволен из органов уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Предмет взятки (1000 рублей) подлежит обращению в доход государства, а водка – уничтожению.