В Тюмени осужден сотрудник исправительного учреждения, принесший заключенному бутылку водки

Как установило следствие, 13 января 2009 года Савельев за взятку предложил одному из осужденных исправительного учреждения свои услуги по доставке водки, хотя заключенным запрещено при себе иметь спиртные напитки. Заключенный сначала согласился, но на следующий день передумал и сообщил о неправомерных действиях инспектора в администрацию исправительного учреждения.