Путин заработал за год на полмиллиона рублей больше Медведева

На основном месте работы Путин заработал 4,6 миллиона рублей, его военная пенсия составила 100,6 тысячи рублей.
В свою очередь президент РФ Дмитрий Медведев, который ранее также отчитался о своих доходах, за год заработал чуть больше 4 миллионов рублей.
Согласно справке о доходах, премьер имеет в собственности в России квартиру площадью 77 квадратных метров, земельный участок площадью 1500 квадратных метров и один гараж на коллективной стоянке. Кроме того, Путин имеет долю в гаражном кооперативе, равную одному машиноместу.
Автопарк председателя правительства состоит из двух автомобилей ГАЗ М-21 1960 и 1965 года выпуска, а также автоприцепа "Скиф" 1987 года выпуска.
Кроме того, Путин владеет 230 акциями банка ОАО "Санкт-Петербург".
В сообщении на сайте премьера также приводятся данные относительно его жены Людмилы. Согласно им, она в 2008 году доходов не имела. Людмила Путина также не имеет имущества, ценных бумаг и обязательств имущественного характера.
Высшие должностные лица России обязаны предоставлять в налоговые органы сведения о своих доходах, а также об имущественном положении членов их семей в соответствии с подписанным в декабре 2008 года законом.
Положения этого закона распространяются на премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Вместе с тем президент не обязан подавать такие сведения. Однако 10 марта на заседании Совета по борьбе с коррупцией Медведев заявил, что эти правила должны распространяться и на главу государства, пообещав подать декларацию в налоговые органы.
Согласно распоряжению руководителя администрации президента Сергея Нарышкина, высшие должностные лица были обязаны предоставить справки о доходах до 1 апреля.