Путин заработал за год на полмиллиона рублей больше Медведева

Положения этого закона распространяются на премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Вместе с тем президент не обязан подавать такие сведения. Однако 10 марта на заседании Совета по борьбе с коррупцией Медведев заявил, что эти правила должны распространяться и на главу государства, пообещав подать декларацию в налоговые органы.