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Процессорам Intel сменили логотипы

7 апреля 2009, 18:57
Компания Intel обновила логотипы своих процессоров, сообщает CNet News. Также компания ввела новую систему оценки производительности чипов на основе шкалы из пяти звезд.

Процессорам Intel начального уровня и решениям с низкой производительностью присваиваются одна или две звезды. Решения со средней производительностью получают три-четыре звезды. Пять звезд Intel присваивает самым производительным чипам.

Кроме того, от производительности процессора зависит и цвет логотипа. Например, у бюджетных решений он белый, а у самых мощных - черный. Как и раньше, на новые логотипы процессоров Intel нанесено название производителя и семейство процессоров, к которому относится чип.

Предполагается, что новые логотипы и система оценки чипов помогут покупателям при выборе компьютера. В частности, опираясь на тип процессора, они смогут определить примерную производительность заинтересовавшего компьютера.

#Новости#Intel#Таня#Общество
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