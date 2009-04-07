Процессорам Intel сменили логотипы

Процессорам Intel начального уровня и решениям с низкой производительностью присваиваются одна или две звезды. Решения со средней производительностью получают три-четыре звезды. Пять звезд Intel присваивает самым производительным чипам.
Кроме того, от производительности процессора зависит и цвет логотипа. Например, у бюджетных решений он белый, а у самых мощных - черный. Как и раньше, на новые логотипы процессоров Intel нанесено название производителя и семейство процессоров, к которому относится чип.
Предполагается, что новые логотипы и система оценки чипов помогут покупателям при выборе компьютера. В частности, опираясь на тип процессора, они смогут определить примерную производительность заинтересовавшего компьютера.