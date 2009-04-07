От тюменцев ждут добрых идей

Членам оргкомитета предстоит определить, какой будет Весення Неделя Добра в этом году, кто станет ее участниками, сколько добрых дел свершиться в течение последней недели апреля. Также будет решен вопрос о том, где и каким образом пройдет открытие и закрытие Недели Добра. В этом году в числе организаторов весенней акции Управа Восточного округа, которая готова активно принимать участие в ВНД и предоставить площадку для заключительного мероприятия, отмечает сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени.