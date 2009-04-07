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От тюменцев ждут добрых идей

7 апреля 2009, 11:19
7 апреля в 14.00 в офисе Благотворительного Фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51) состоится встреча оргкомитета Весенней Недели Добра (ВНД).
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Тюмень

Членам оргкомитета предстоит определить, какой будет Весення Неделя Добра в этом году, кто станет ее участниками, сколько добрых дел свершиться в течение последней недели апреля. Также будет решен вопрос о том, где и каким образом пройдет открытие и закрытие Недели Добра. В этом году в числе организаторов весенней акции Управа Восточного округа, которая готова активно принимать участие в ВНД и предоставить площадку для заключительного мероприятия, отмечает сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени.

Уже сейчас в БФРГТ принимаются заявки на участие в Весенней Неделе Добра. Оргкомитет ждет яркие, добрые, весенние идеи. Субботники, концерты, тимуровские акции, помощи малообеспеченным семьям, пункты приема и передачи одежды, книг, игрушек… Хотите предложить что то еще? Оргкомитет поддержит ваши идеи.

Цель Весенней недели добра - повышение социальной активности населения, вовлечение его в добровольческую и иную благотворительную деятельность, решение острых социальных проблем и пропаганда понятий «добро» и «благотворительность». ВНД-2008 проводится в интересах бедных слоев населения.

ВНД представляет собой одновременно и крупномасштабную PR-кампанию и кампанию по решению актуальных для города проблем. Так же, она выступает мощным инструментом межсекторного социального партнерства, инструментом формирования социального капитала в сообществе. Оргкомитет акции формируется из числа представителей органов местного самоуправления в сферах образования, молодежной политики, социальной защиты населения, общественных организаций города, вузов, СМИ.

Акция проводится по используемой БФРГТ с 1999г. технологии Сибирской сети Центров общественного развития гг. Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Горно-Алтайск, Омск и Тюмень.

#Новости#Тюмень#Благотворительность#Ксения#Общество
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