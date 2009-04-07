Общественные работы в Тюмени - выгодно и безработным, и работодателям

Эти виды работ призваны обеспечить потребность предприятий и организаций в выполнении работ носящих временный или сезонный характер, и имеют социально полезную направленность.
Департамент занятости населения Тюменской области обращается к тюменским работодателям: «Если Вам необходимо выполнить работы, не требующие предварительной профессиональной подготовки, предлагаем организовать на Вашем предприятии общественные работы. Это позволит Вам выполнить необходимый объем сезонных работ, в кратчайшие сроки и при минимальных финансовых затратах».
Дополнительную информацию об организации и проведении общественных работ вы можете получить, обратившись в центры занятости населения по месту нахождения Вашего предприятия.
За информацией вы можете обращаться в отдел трудоустройства и специальных программ департамента занятости населения Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 «в», корпус 2 или по телефону 21-39-95.
Жители Тюмени и Тюменского района могут обращаться в ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 «в», корпус 3 или по телефону 21-21-20.