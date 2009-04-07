Объемы продаж мобильных телефонов в России сократились в два раза

Напомним, по другим оценкам, сделанным недавно аналитиками из компании Mobile Research Group (MRG), объем продаж мобильных телефонов по итогам первого квартала 2009 года снизится как минимум на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, как отмечают аналитики, хуже всего телефоны продавались в марте и, согласно их прогнозам, объем продаж телефонов в марте-апреле может сократиться втрое.