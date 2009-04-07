Объемы продаж мобильных телефонов в России сократились в два раза

Такие данные, как сообщает газета "Ведомости", содержатся в отчете независимого эксперта Владимира Богданова (вице-президент по маркетингу компании "Евросеть" в 2002-2007 гг). Впервые за последние 5 лет квартальный объем розничных продаж сотовых телефонов на рынке РФ оказывается менее 1 млрд долларов.
В первом квартале 2009 года в стране продано 5,48 млн сотовых телефонов, что на 29% меньше, чем в первом квартале 2008 года, и на 42% меньше, чем в четвертом квартале 2008 года.
Средняя цена проданного в рознице сотового телефона в первом квартале 2009 года составила 150 долларов, что на 35% ниже средней цены сотового телефона, проданного в первом квартале 2008 года.
Правда на вторичном рынке в первом квартале 2009 года было продано 1,5 млн сотовых телефонов на сумму 6,5 млрд рублей, поэтому суммарные розничные продажи сотовых телефонов в РФ в денежном выражении все же превысили 1 млрд долларов (34,3 млрд рублей).
Исходя из динамики продаж, отмечается в исследования, следует ожидать показателя продаж сотовых телефонов в натуральном выражении за весь 2009 год на уровне 26 млн штук по сравнению с 36,3 млн штук в 2008 году.
Напомним, по другим оценкам, сделанным недавно аналитиками из компании Mobile Research Group (MRG), объем продаж мобильных телефонов по итогам первого квартала 2009 года снизится как минимум на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, как отмечают аналитики, хуже всего телефоны продавались в марте и, согласно их прогнозам, объем продаж телефонов в марте-апреле может сократиться втрое.
Эксперты также напомнили, что значительную часть рынка сотовых телефонов сейчас покрывают продавцы, работающие по "черным" и "серым" схемам. В период кризиса их количество значительно увеличилось, тем не менее под официальную статистику эти продавцы мобильных телефонов не подпадают.
Также отметим, что, по словам аналитиков компании Gartner, в настоящее время наблюдается "наихудшая динамика мирового рынка сотовых телефонов с четвертого квартала 2001 года".