Над Тарманами раздался звон колоколов

Сегодня в звоннице строящегося в Тарманах храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» установили бронзовые колокола. Одиннадцать колоколов, вес самого большого составляет полторы тонны, отлили в Каменск-Уральском в компании «Пятков и К». На каждом из них надпись «Для храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Перед тем как колокола подняли на звонницу, их освятили, а рабочие получили благословение батюшек. Колокольный звон в Тарманах раздавался долго - сегодня звонить разрешили всем прихожанам.
Идея строительства храма в Тарманах шла от самих жителей, их в поселке около пяти тысяч, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени. Инициативную группу поддержали ТОС поселка Тарманы, Тобольско-Тюменская епархия и благотворительный фонд «Духовность и здоровье». Благодаря многочисленным пожертвованиям горожан буквально за 8 месяцев на улице Малышева возвели церковь из красного кирпича. Впереди еще много работы, но подрядная организация ООО «СТ-Групп» планирует сдать объект «под ключ» к Рождеству 2010 года.