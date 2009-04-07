Над Тарманами раздался звон колоколов

Идея строительства храма в Тарманах шла от самих жителей, их в поселке около пяти тысяч, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени. Инициативную группу поддержали ТОС поселка Тарманы, Тобольско-Тюменская епархия и благотворительный фонд «Духовность и здоровье». Благодаря многочисленным пожертвованиям горожан буквально за 8 месяцев на улице Малышева возвели церковь из красного кирпича. Впереди еще много работы, но подрядная организация ООО «СТ-Групп» планирует сдать объект «под ключ» к Рождеству 2010 года.