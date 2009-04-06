Тюменские педагоги снова посоревнуются

Однако, организаторы признают, что Андрей уже успел наработать большой опыт в работе с детьми. Среди самых опытных участников - Татьяна Мирошниченко. Во время презентации она призналась, что ей всего 54 года. Татьяна в прошлом профессиональная спортсменка, сегодня занимается аэробикой с детьми. Ее девиз - нам хлеба не надо, работу давай! Со сцены на открытии конкурса участница вместе со своими воспитанницами передала зрителям мощный заряд энергии и бодрости.