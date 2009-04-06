Тюменские педагоги снова посоревнуются

В минувшую пятницу в клубе детского творчества имени Кижеватова торжественно открылся 12-й городской профессиональный конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Традиционное состязание выявляет самых талантливых педагогов. Кроме того, участники конкурса имеют возможность повысить свое мастерство, приобрести новый опыт и знакомства.
Третьего апреля 10 участников представили жюри конкурса самопрезентации на тему "Я и мое призвание", где рассказали о себе, своих взглядах на мир, профессию. Отметим, что конкурсанты работают по таким направлениям, как хореография, театральное искусство, аэробика, военная подготовка (детские центры "Кижеватовец", "Ритм", "Ровесник", "Старт" и другие). Самому молодому участнику конкурса Андрею Антонову всего 20 лет.
Однако, организаторы признают, что Андрей уже успел наработать большой опыт в работе с детьми. Среди самых опытных участников - Татьяна Мирошниченко. Во время презентации она призналась, что ей всего 54 года. Татьяна в прошлом профессиональная спортсменка, сегодня занимается аэробикой с детьми. Ее девиз - нам хлеба не надо, работу давай! Со сцены на открытии конкурса участница вместе со своими воспитанницами передала зрителям мощный заряд энергии и бодрости.
Отметим, испытания конкурса также состоятся 10, 15 и 16 апреля. Завершится состязание 24 апреля «круглым столом» всех участников, жюри и экспертного совета. Лучшие конкурсные работы будут включены в сборник программ «Школа программиста».
Все участники получат памятные призы, лауреаты и дипломанты будут награждены денежными премиями.