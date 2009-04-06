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Тюменские ансамбли на родном паркете показали класс

6 апреля 2009, 12:37
В Тюмени при поддержке правительства области в спорткомплексе «Центральный» состоялся большой танцевальный форум.
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Тюмень

Главным его событием стал чемпионат России среди ансамблей «формейшн». В этой же дисциплине были разыграны награды первенства страны среди молодёжи и юниоров.

В индивидуальных программах дуэты боролись за награды открытого Кубка Уральского федерального округа, а также чемпионата УрФО.

Два дня проходили состязания. В чемпионате России в европейской программе золото, как и ожидалось, завоевали тюменцы из ансамбля «Вера». Победители первенств планеты и Европы выступали с композицией «Короли мира». Второе место занял челябинский коллектив «Импульс». Третий результат показали танцоры из Гатчины.

У молодёжи в европейской и латиноамериканской программах первенство России выиграл ансамбль «Надежда». В его составе выступали воспитанники тюменской СДЮСШОР «Центр спортивного танца».

В категории «Юниоры-2» золотые медали первенства страны достались коллективу из Соснового бора Ленинградской области. Он стал первым в латиноамериканской и стандартной программах. В категории «Юниоры-1» победные результаты в первенстве России показали тюменцы из «Надежды». Их европейская и латиноамериканская композиции были признаны лучшими.

В открытом Кубке УрФО среди взрослых и молодёжи золото заработали тюменцы Александр Скрипцов и Аида Насырова из «Центра спортивного танца». Успех им сопутствовал в стандартной программе. В этой же возрастной категории блеснули их земляки Егор Южаков и Екатерина Кирьянова из клуба «Современник». Они отличились в латиноамериканских танцах. Помимо победы в открытом Кубке УрФО сибиряки завоевали два золота в чемпионате Уральского федерального округа. Награды высшей пробы им достались в латиноамериканской программе и двоеборье.

#Новости#Тюмень#Танцы#Ксения#Спорт
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