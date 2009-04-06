Тюменские ансамбли на родном паркете показали класс

В открытом Кубке УрФО среди взрослых и молодёжи золото заработали тюменцы Александр Скрипцов и Аида Насырова из «Центра спортивного танца». Успех им сопутствовал в стандартной программе. В этой же возрастной категории блеснули их земляки Егор Южаков и Екатерина Кирьянова из клуба «Современник». Они отличились в латиноамериканских танцах. Помимо победы в открытом Кубке УрФО сибиряки завоевали два золота в чемпионате Уральского федерального округа. Награды высшей пробы им достались в латиноамериканской программе и двоеборье.