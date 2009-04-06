Строительство в Тюменской регионе набирает обороты

Начальник ГУС Евгений Мискевич доложил, что в этом году работа по всем направлениям программы продолжается. Губернатор Владимир Якушев поинтересовался состоянием дел в жилищном строительстве. В прошлом году, отметил начальник ГУС, Тюменская область заняла 4 место в России по вводу жилья. За три месяца 2009 года строители уже ввели 260 тысяч квадратных метров жилья, что составило 106% к прошлогоднему уровню.