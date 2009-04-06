Строительство в Тюменской регионе набирает обороты

В понедельник, 6 апреля президиум правительства Тюменской области обсудил ход реализации региональной целевой программы «Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства в Тюменской области» на 2009-2011 гг., а также проконтролировал исполнение поручений.
Начальник ГУС Евгений Мискевич доложил, что в этом году работа по всем направлениям программы продолжается. Губернатор Владимир Якушев поинтересовался состоянием дел в жилищном строительстве. В прошлом году, отметил начальник ГУС, Тюменская область заняла 4 место в России по вводу жилья. За три месяца 2009 года строители уже ввели 260 тысяч квадратных метров жилья, что составило 106% к прошлогоднему уровню.
Особенное внимание президиума областного правительства вызвала информация об остановленных стройках. Из 73 «замороженных» жилых домов, пояснил Евгений Мискевич, 49 объектов остановлены из-за ненадлежащего оформления документов, 24 – испытывают недостаток финансирования. Причем «тупиковая» ситуация с документами только в одном случае, остальные вопросы с документами решаются с участием межведомственной комиссии. Благодаря ее вмешательству по 9 объектам уже заключены соглашения о достройке с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию.
В целом, подытожил глава ГУС, ход работы позволяет прогнозировать введение в 2009 году в строй около 700 тысяч квадратных метров жилья в многоэтажных домах. Есть неплохие шансы, что еще около 300 тысяч «квадратов» сдадут индивидуальные застройщики – программы помощи в строительстве жилья для молодых семей, молодых специалистов, ликвидации ветхого и аварийного жилья и другие формы господдержки решения квартирного вопроса продолжают работать.
С начала года 122 семьи получили социальные выплаты, предоставленные на строительство (приобретение) жилья, еще 58 семей получили на эти цели займы за счет средств областного бюджета. Причем, из этих 180 тюменских семей, воспользовавшихся помощью области, - 169 – семьи молодые.
Кроме того, за три месяца 2009 года новоселья справили более 120 семей переселенцев из ветхих домов и 19 семей ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, которые получили жилье за счет средств федерального бюджета. Комментируя результаты реализации программы строительства, Владимир Якушев обратил внимание руководства ГУС на необходимость более широко использовать строительные материалы местного производства, что может дать существенную экономию средств за счет сокращения транспортных расходов.
Достаточно стабильно работают и остальные направления целевой программы. Так, автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении за январь – февраль перевезено почти 3 миллиона 650 тысяч пассажиров. За год планируется построить 30 километров и отремонтировать 80 километров автомобильных дорог. Идут работы по текущему содержанию 9 тысяч километров дорог области, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.