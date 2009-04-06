РИО-центр помогает тюменцам преодолеть языковой барьер

В РИО-центре вы можете каждый год подтверждать свой уровень, двигаясь от простых к более сложным уровням, т.е. пройти все ступени Квалифицированного Тестирования. Регулярное участие в сдаче Кембриджского экзамена позволяет студентам снять языковой барьер, выработать тестовую зоркость, полностью подготовиться к сдаче ЕГЭ (психологически и интеллектуально).