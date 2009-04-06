Астрономы обнаружили гигантскую космическую пустоту

В рамках проекта, полное название которого Six Degree Field Galaxy Survey, ученые собирали данные о галактиках, расположенных на расстоянии не более двух миллиардов световых лет от Земли. С 2001 года, когда проект стартовал, астрономам удалось составить каталог, куда попало более 120 тысяч звездных скоплений.
Новое открытие исследователей не укладывается в существующие представления об эволюции Вселенной. Так, согласно современным теориям, со временем галактические скопления "сжимаются", а пустоты, следовательно, увеличиваются. При этом, однако, со времени Большого Взрыва прошло "всего" 13,5-14 миллиардов лет, и расчеты исследователей показывают, что крупная пустота, обнаруженная в рамках исследования, просто не могла появиться в результате действия описанного механизма.
Исследование 6dF является одним из крупнейших на настоящий момент. В его рамках удалось изучить около 41 процента неба Южного полушария. Для сравнения, в рамках Слоановского цифрового обзора неба исследователи наблюдали "всего" 21 процент звездного неба.
Все наблюдения проводились при помощи 1,2-метрового телескопа "Шмидт" (Schmidt Telescope), расположенного в Австралии. Исследование получило свое имя в честь оптического инструмента Six-degree Field instrument, установка которого в свое время позволила значительно улучшить зоркость телескопа.
В настоящее время ученые ищут способы продолжить свое масштабное исследование уже в Северном полушарии. Пока, правда, найти подходящую обсерваторию, которая согласилась бы несколько лет своей работы посвятить исключительно составлению каталога, астрономам не удалось.