Астрономы обнаружили гигантскую космическую пустоту

Новое открытие исследователей не укладывается в существующие представления об эволюции Вселенной. Так, согласно современным теориям, со временем галактические скопления "сжимаются", а пустоты, следовательно, увеличиваются. При этом, однако, со времени Большого Взрыва прошло "всего" 13,5-14 миллиардов лет, и расчеты исследователей показывают, что крупная пустота, обнаруженная в рамках исследования, просто не могла появиться в результате действия описанного механизма.