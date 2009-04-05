Пхеньян объявил об успешном запуске спутника

"Наши ученые и специалисты в рамках государственного плана освоения космоса успешно вывели на орбиту искусственный спутник "Кванменсон-2" (Kwangmyongsong-2, "Яркая звезда") с помощью ракеты "Ынха-2" (Unha-2, "Млечный путь")", - приводит РИА Новости сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.
О том, что Северная Корея запустила ракету, сообщили утром 5 апреля власти Южной Кореи и Японии. Позднее эти сообщения подтвердили США и Россия. При этом США, Южная Корея, Япония и другие страны обвиняют КНДР в запуске с целью испытания ракеты не мирного, а военного назначения - баллистической "Тхэпходонг-2", что нарушает резолюцию 1718 Совета безопасности ООН (она запрещает Пхеньяну заниматься разработкой баллистических ракет). В связи с этим Япония уже потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а президент США Барак Обама заявил, что будет просить Сенат ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Россия и Китай со своей стороны призвали к сдержанности вокруг запуска ракеты и подчеркнули необходимость проверить, являются ли действия Пхеньяна нарушением резолюций СБ ООН. При этом российсике военные уже заявили, что весь полет ракеты контролировался силами ПВО РФ, и полученные данные изучаются Космическими войсками страны.