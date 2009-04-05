Пхеньян объявил об успешном запуске спутника

О том, что Северная Корея запустила ракету, сообщили утром 5 апреля власти Южной Кореи и Японии. Позднее эти сообщения подтвердили США и Россия. При этом США, Южная Корея, Япония и другие страны обвиняют КНДР в запуске с целью испытания ракеты не мирного, а военного назначения - баллистической "Тхэпходонг-2", что нарушает резолюцию 1718 Совета безопасности ООН (она запрещает Пхеньяну заниматься разработкой баллистических ракет). В связи с этим Япония уже потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а президент США Барак Обама заявил, что будет просить Сенат ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.