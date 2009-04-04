Тренеры Быков и Захаркин уходят из ЦСКА

Быков и Захаркин отметили, что в преддверии чемпионата мира хотят сосредоточиться на работе со сборной России. Но тандем желают видеть в уфимском "Салавате Юлаеве".
Напомним, что Быков пришел в ЦСКА в апреле 2004 года из швейцарского "Фрибура". Под его руководством армейский клуб два года назад дошел до полуфинала плей-офф, где уступил казанскому "Ак Барсу" - 1:3.
Кстати, первого апреля в программе "Хоккей России" пошутили, сказав, что Быков и Захаркин собираются добавить своему дуэту креативности - иногда Быков будет вторым в сборной, а Захаркин первым в ЦСКА. Однако реальность для болельщиков столичной команды оказалась совсем невеселой.