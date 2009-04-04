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Тренеры Быков и Захаркин уходят из ЦСКА

4 апреля 2009, 15:10
Главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин объявили о своей отставке. Такое решение было принято ими в связи с нестабильной финансовой ситуацией в столичном хоккейном клубе.

Быков и Захаркин отметили, что в преддверии чемпионата мира хотят сосредоточиться на работе со сборной России. Но тандем желают видеть в уфимском "Салавате Юлаеве".

Напомним, что Быков пришел в ЦСКА в апреле 2004 года из швейцарского "Фрибура". Под его руководством армейский клуб два года назад дошел до полуфинала плей-офф, где уступил казанскому "Ак Барсу" - 1:3.

Кстати, первого апреля в программе "Хоккей России" пошутили, сказав, что Быков и Захаркин собираются добавить своему дуэту креативности - иногда Быков будет вторым в сборной, а Захаркин первым в ЦСКА. Однако реальность для болельщиков столичной команды оказалась совсем невеселой.

#Новости#Россия#ЦСКА#Спорт#Хоккей#Ксения
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